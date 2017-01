Inter - Lazio diretta, LIVE Coppa Italia 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Le formazioni ufficiali!

San Siro - Fonte: bayusp.blogspot.co.id

Si gioca a San Siro, impianto da 80-018 posti a sedere situato a Milano

Diretta live Inter - Lazio

Inzaghi vara il 4-3-3. Tra i pali Marchetti, a sua protezione De Vrij e Wallace con Radu e Patric terzini. Murgia centrale di centrocampo, Parolo e Biglia mezz'ali. Lulic e Felipe Anderson a supporto di Immobile

Immobile e Murgia - Fonte: sslazio.it

Inter - Lazio diretta live

Dopo tre vittorie consecutive, la Lazio ha assaporato l'amaro sapore della sconfitta. Due per l'esattezza, una maturata a tempo scaduto contro il Chievo (Inglese in gol). I biancocelesti sono stati proprio superati dall'Inter, i quali hanno saccheggiato il quarto posto. Ripartire subito è doveroso, e la Coppa Italia arriva in soccorso. Proprio contro l'Inter. Gli uomini di Inzaghi sono reduci dal mirabolante 4-2 inflitto al Genoa, entrare nelle final four è un obiettivo concreto

Inzaghi in conferenza stampa

Solito 4-2-3-1 per Pioli. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Murillo, Medel, Ansaldi. Frangiflutti di centrocampo Brozovic e Kondogbia, Banega a ridosso di Icardi con Candreva e Perisic ali

Inter - Lazio live

D'Ambrosio ed Icardi in allenamento - Fonte: inter.it

La settima meraviglia, la settima sinfonia. Non accadeva dal 2012. Si respira entusiasmo, tranquillità ed aria di Champions in casa Inter. I nerazzurri sono la compagine del momento e catalizzano attenzioni. Pioli ha forgiato perfettamente un gruppo crollato nel buio pesto di metà classifica ridando, restituendo vigore, spirito di sacrificio e voglia di fare. Il Napoli è nel mirino, -3. In Coppa Italia, l'Inter è reduce dalla vittoria ai supplementari contro il Bologna. Gli emiliani riuscirono a rimontare due gol, ma gettarono la spugna durante i 30 minuti successivi. C'è bisogno di continuare a vincere.

Le parole di Pioli

Inter - Lazio diretta

Sono 13 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 6 vittorie, ne conta 4 la Lazio mentre sono 5 i pareggi. L'ultimo head to head in Coppa Italia risale alla semifinale dell'edizione 2007-08 quando Pelè e Cruz spedirono i nerazzurri in finale, i quali poi persero per mano della Roma.

La preview della sfida

Marco Guida - Fonte: calcioblog.it

Arbitra Marco Guida coadiuvato da Meli e Cariolato, quarto uomo Celi.

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Lazio, quarti di finale della Tim Cup. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia