Inter, Kondogbia: "La sconfitta di ieri brucia, ma guardiamo già alla Juventus"

"Siamo un po' delusi per ieri perché volevamo vincere, abbiamo fatto di tutto almeno per pareggiare. Non abbiamo mollato fino alla fine, per questo siamo soddisfatti dell'atteggiamento avuto. Peccato per il risultato".

Inizia così l'intervento di Geoffrey Kondogbia, centrocampista francese dell'Inter, ai microfoni di Inter Channel, durante il quale è tornato sulla sfida persa ieri contro la Lazio in Coppa Italia prima di voltare lo sguardo alla sfida dello Juventus Stadium contro la Vecchia Signora.

"È una partita di 90 minuti, e non si sa mai. Abbiamo dimostrato che nelle ultime partite stiamo abbastanza bene, per questo andiamo a Torino a testa alta e proveremo a fare un buon risultato". Ed ancora, sul tipo di partita che si aspetta in casa dei bianconeri, il transalpino non si nasconde, provando così ad anticipare i temi tattici del match: "Partita a scacchi? Come tutte le partite, anche se stavolta un po' di più perché entrambe le squadre hanno qualità Proveremo a sbagliare meno, perché in queste partite gli errori si pagano".

Si passa, inoltre, al suo rendimento, cresciuto a dismisura nelle ultime settimane. In parte merito della cura Pioli, ma anche frutto di un duro lavoro che sintetizza così: "Ho lavorato tanto in questo anno e mezzo, mi sento meglio, devo sicuramente migliorare ancora. Lavoro per questo". Infine, un breve passaggio anche sugli obiettivi stagionali dell'Inter, con Kondogbia che non si sbilancia: "Nel calcio non si sa mai, dobbiamo guardare una partita alla volta, lavorare su questa di domenica e poi sulla prossima".