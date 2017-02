Inter, ancora guai: Brozovic si frattura il quarto dito del piede destro

Google Plus

Frattura al dito del piede per Brozovic, out almeno due settimane

Ancora brutte notizie colpiscono l'Inter. Dopo la sconfitta in casa della Juventus, e la stangata del Giudice Sportivo che ha fermato per 2 giornate di campionato Mauro Icardi ed Ivan Perisic, i nerazzurri sono costretti ad incassare un altro duro colpo. Marcelo Brozovic, uscito malconcio dallo Juventus Stadium lamentando problemi ad un piede, nella giornata odierna si è sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno evidenziato una frattura della prima falange del quarto dito del piede destro.

Secondo prime indiscrezioni che sono circolate nell'ambiente Inter negli scorsi minuti, il centrocampista croato salterà quasi sicuramente le partite contro Empoli e Bologna, e c'è il serio rischio di saltarne addirittura una terza, quella contro la Roma di Luciano Spalletti.

Questo il report medico reso pubblico dalla società nerazzurra: "Nella giornata odierna Marcelo Brozovic si è sottoposto a un esame radiografico al piede destro a seguito di un intervento subito nella gara di domenica contro la Juventus. La radiografia ha evidenziato una frattura della prima falange del quarto dito. Le condizioni del centrocampista croato saranno valutate di settimana in settimana".

Sarà un'Inter molto diversa rispetto alla versione abituale quella che scenderà in campo al Meazza contro l'Empoli nel prossimo turno di campionato. Complici le molte assenze, ci sarà spazio per giocatori che hanno calcato di meno il prato verde nella prima parte di stagione. Kondogbia, Palacio ed Eder gli indiziati principali per sopperire alla carestia di uomini a cui l'Inter sta andando incontro.