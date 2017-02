Inter, confermate le 2 giornate di squalifica ad Icardi

Inter, confermate le 2 giornate di squalifiche ad Icardi

Si è espressa pochi minuti fa la Corte Sportiva d'Appello Nazionale - I sezione, in merito al ricorso presentato dall'Inter sulle due giornate di squalifica comminate al bomber Mauro Icardi e ad Ivan Perisic; squalifiche nate come conseguenza della bagarre scoppiata immediatamente dopo il triplice fischio finale di Rizzoli nella sfida persa dai nerazzurri in casa della Juventus (il rosso a Perisic poco prima della chiusura dell'incontro, in seguito a veementi proteste per un contatto in area, quello ad Icardi al termine della contesa).

"Confermate due giornate di squalifica e l’ammenda di 10.000,00 euro al calciatore dell’Inter Mauro Icardi; parzialmente accolto il ricorso della società nerazzurra per Ivan Perisic, la cui squalifica è stata ridotta ad una giornata, mentre la seconda è stata commutata nell’ammenda di euro 10.000,00".

L'attaccante argentino, a cui non è stato riconosciuto alcuno sconto, salterà le sfide contro l'Empoli ed il Bologna, mentre il compagno di squadra Perisic sarà appiedato per il solo match che i nerazzurri affronteranno domenica pomeriggio (ore15:00) contro l'Empoli del tecnico Martusciello.