Inter - Empoli diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Si gioca a San Siro, impianto da 80.020 posti a sedere situato a Milano

Diretta live Inter - Empoli

Martusciello sceglie il 4-3-1-2. In porta Skorupski, Cosic e Veseli a sua protezione con Laurini e Dimarco ai lati. Diousse vertice basso, Croce e Krunic mezz'ali. El Kaddouri trequartista dietro a Maccarone - Pucciarelli.

L'Empoli sarebbe la prima squadra salva, i 22 punti sanciscono la quart'ultima piazza. I ragazzi di Martusciello cercano punti per garantirsi ulteriore tranquillità. La scoppola subita a Crotone, 4-1, aveva scosso l'ambiente, il quale si era ritrovato sotto la lente e con tanti quesiti da affrontare. Quando sei sulla graticola il rischio di cadere e bruciarsi è elevato, ma il pareggio ottenuto contro il Torino ha donato buonumore all'ambiente. Nelle ultime 5 uscite il bilancio è comunque positivo: 2 vittorie, altrettanti pareggi ed una sconfitta. Offrire una buona prestazione contro l'Inter, si può.

Inter - Empoli diretta live

Martusciello in conferenza stampa

Pioli sceglie il classico 4-2-3-1. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Medel, Miranda ed Ansaldi. Gagliardini - Kondogbia frangiflutti di centrocampo, Joao Mario a supporto di Icardi con Candreva ed Eder ali.

Inter - Empoli live

L'Inter vuole ripartire dopo la cocente sconfitta dello Stadium. Cocente non tanto in campo - 1-0 ed una buona prova offerta - quanto fuori, tra polemiche e sentenze a volte anche sterili. Fatto sta che le squalifiche inflitte e Mauro Icardi ed Ivan Perisic - 2 giornate a testa - rimangono, e la compagine di Pioli deve dimenticare in fretta e ripartire spedita verso il vero obiettivo finale: agguantare la Champions. Restano comunque incise le 7 vittorie negli ultimi 8 incontri, e la consapevolezza di essere in forma. Tutti gli effettivi con il nerazzurro cucito sul petto devono rimboccarsi le maniche e ricominciare a vincere. D'altronde, c'è da fare "solo" quello. A San Siro una ghiotta occasione.

Le parole di Pioli

La preview della gara, sponda Inter

Sono 23 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 17 vittorie, sono appena tre le vittorie dei toscani così come i pareggi. L'ultimo head to head risale al settembre dell'anno passato quando un doppio Icardi diede seguito alla gran vittoria ottenuta contro la Juventus

Inter - Empoli diretta

La preview della gara offerta dalla nostra redazione

Arbitra Domenico Celi coadiuvato da Dobosz e Schenone, quarto uomo Crispo. Addizionali di porta i signori Doveri e Di Paolo

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter- Empoli​, 24° giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia