Inter, tentazione cinese per Ever Banega

Banega esulta con Mauro Icardi | Source: espnfc.com

Ever Banega e l'Inter potrebbero separarsi dopo nemmeno un anno di matrimonio. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, infatti, il talentuoso trequartista sarebbe diventato il primo nome sulla lista di Fabio Cannavaro, deciso a rinforzare il suo Tianijn con un calciatore davvero dotato sotto il profilo tecnico. Il milionario club, che si è già assicurato le prestazioni di Witsel e Pato, vorrebbe chiudere subito la trattativa e, secondo il giornale spagnolo, sarebbe disposto a mettere sul piatto 25 milioni, arricchendo l'offerta con un contratto di 6 milioni per il calciatore.

Arrivato in estate come potenziale crack, l'ex Siviglia non si è mai espresso al meglio, disputando spesso prestazioni sottotono ed incidendo poco nella maggior parte delle volte. L'esplosione improvvisa di Joao Mario, inoltre, non ha beneficiato all'argentino, finito lentamente "tra le seconde linee". L'offerta del club cinese, importante sotto il profilo economico, andrebbe però a chiudere anticipatamente la carriera del ragazzo, che difficilmente potrebbe tornare a calcare i maggiori palcoscenici europei dopo l'esperienza in Oriente. Ad oggi non sono arrivate risposte certe da parte dell'entourage del ragazzo, che valuterà sicuramente la proposta fattagli da Fabio Cannavaro. C'è tempo, infatti, fino al 28 febbraio, data in cui si chiuderà il mercato cinese.