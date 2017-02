Bologna - Inter in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (12.30)

Aggiorna il contenuto

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buongiorno e benvenuti alla diretta scritta, live ed online di Bologna - Inter, lunch match che apre il programma relativo alla domenica della 25^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Riparte dall'ora di pranzo la caccia dell'Inter targata Stefano Pioli all'Europa che conta. I nerazzurri, reduci da un filotto di successi consecutivi interrotto solo nella controversa sfida dello Stadium, hanno ripreso la loro corsa con l'Empoli: un successo pesante, ottenuto senza un paio di uomini chiave. Un successo che rende ancor più importante la trasferta al Dall'Ara di Bologna, ennesima prova di maturità per testare gambe e mente. Le dirette concorrenti per un piazzamento in Europa League, hanno centrato l'obiettivo, raccogliendo i tre punti. In attesa di conoscere anche l'esito dei match di Roma e Napoli però, l'Inter vuol portarsi avanti, provando a mettere pressione sulle candidate ad un piazzamento Champions.

Ivan Perisic torna dopo la squalifica. All'andata segnò il gol dell'1-1 definitivo. Fonte foto: it.eurosport.com

Ad attendere la corazzata messa in piedi dagli schemi essenziali e risolutori dell'Inter-ruttore Pioli, c'è la barca rossoblu, alla deriva da ormai qualche settimana, e sempre più divisa al suo interno. Già, non è un momento facile quello che sta attraversando il Bologna di Roberto Donadoni. Le tre sconfitte consecutive - tutte pesanti, per motivi e situazioni diverse - raccontano un Bologna che forse si è rilassato con un mese d'anticipo, oppure, più semplicemente, che sta pagando a caro prezzo infortuni e inesperienze.

Le sberle prese dal Napoli bruciano ancora nella memoria collettiva della tifoseria bolognese, pronta a celebrare i 50 anni del Divin Codino Baggio nel pre partita. La vergogna, mista a rabbia e incredulo, sono ancora disegnati sul volto di Donadoni dopo la beffa subita per mano di un Milan in 8 e 1/2. La delusione per una sconfitta non meritata è ancora in vita, - d'altronde è passata appena una settimana - proprio come le polemiche per quel rigore che ha cambiato la storia del finale con la Sampdoria.

Fatto sta che il Bologna, per un verso o per l'altro, è stato risucchiato da una crisi interna che in poche circostanze negli ultimi anni Donadoni si era trovato a contrastare. La montagna interista, vetta paragonabile all'Himalaya per grandezza e difficoltà, non può non incutere un briciolo di timore. La realtà però, dice che è necessario reagire: una scossa, ecco quel che serve ad una squadra in difficoltà sotto il profilo fisico, (tanti sono gli infortunati) e mentale. Con gli uomini contati, non sarà facile mettere in difficoltà questa Inter, efficace in casa come in trasferta. Quel che è d'obbligo però, è una reazione d'orgoglio per dimostrare d'esser ancora lì a lottare per un obiettivo forse già raggiunto.

I calciatori bolognesi abbracciano Destro dopo il gol del vantaggio segnato un girone fa a San Siro. Fonte foto: il giorno

Il terremoto innescato nell'immediato post fischio finale di Juventus - Inter, poteva rischiare di sbriciolare quel castello di carte che con tanto studio Pioli aveva saputo costruire. E invece, ferita dall'assenza del suo Capitano oltre che di un calciatore importante come Perisic, l'Inter non si è fermata, anzi ha deciso di raddoppiare. Due reti all'Empoli per ricordare che l'Inter c'è, e che i fatti di Torino sono rimasti in cantina. Niente più polemiche o giudizi arbitrali: per raggiungere l'obiettivo Champions, i nerazzurri devono pedalare a ritmi altissimi.

Nell'attesa di conoscere il risultato di Roma e Napoli, i ragazzi di Pioli hanno intenzione di mettere pressione alle rivali più accreditate in ottica Champions. Nel frattempo però, anche le rivali dirette per l'Europa League, di certo non scherzano. Le vittorie di Atalanta e Lazio hanno fatto precipitare (almeno per una notte) l'Inter al sesto posto in classifica. Dunque, ora più che mai è attesa la risposta dei nerazzurri, impossibilitati dal fallire la prova di maturità del Dall'Ara.

Antonio Candreva ruggisce dopo il gol siglato al Bologna in Tim Cup. Fonte foto: corrieredellosport.it

Il momento complicato che sta attraversando il Bologna, può essere racchiuso anche dai tanti infortuni che nelle ultime settimane anno falcidiato il roster di Roberto Donadoni. Con l'Inter, mancheranno molti big, a partire da Mattia Destro. Il grande ex, sempre avvelenato quando incrocia i colori che lo hanno cresciuto, non prenderà parte alla sfida dopo il leggero infortunio che lo ha visto protagonista a Marassi con la Sampdoria.

Nel probabilissimo 4-3-3 scelto dal tecnico ex Parma, Mirante dovrebbe riappropriarsi dei pali. Davanti all'estremo difensore italiano, è emergenza totale, con Maietta e Gastaldello messi entrambi fuorigioco da problemi muscolari. Accanto ad Oikonomu verrà adattato l'altro greco Torosidis. Gli esterni invece, saranno Masina e Krafth. A centrocampo, è ballottaggio tra Pulgar, Nagy, Viviani e Donsah. I quattro si giocano al fotofinish i due posti rimasti liberi a centrocampo. Completa il terzetto l'intoccabile Dzemaili. In avanti, detto dell'assenza di Destro, Donadoni sembra voler optare per Petkovic, favorito su Sadiq. Le ali invece, saranno Verdi e Krejci.

BOLOGNA: (4-3-3): Mirante; Krafth, Torosidis, Oikonomu, Masina; Nagy, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Petkovic, Krejci. All. R. Donadoni.

Senza Icardi squalificato, Pioli si affida ancora una volta ad Eder. Fonte foto: LaPresse.it

Qualche problematica di formazione riguarda anche l'Inter di Stefano Pioli, alle prese con ko di vario tipo, diffide e squalifiche. Stefano Pioli, che a Bologna si è seduto sulla panchina rossoblu dal 2011 al 2014, deve rinunciare ad alcuni pezzi da novanta come Mauro Icardi, (squalificato per i fatti avvenuti sul sipario del match con la Juventus) Marcelo Brozovic (infortunato) e Kondogbia (squalificato).

L'ex tecnico della Lazio, sembra orientato a riproporre il 3-4-2-1 con il terzetto Murillo - Medel - Miranda davanti ad Handanovic. A centrocampo, Joao Mario verrà retrocesso nel ruolo che è abitualmente ricoperto da Brozovic, mentre Gagliardini, Candreva e D'Ambrosio, saranno confermati nelle loro posizioni. Davanti, senza Icardi ma con il rientrante Perisic, i papabili per una maglia dal primo minuto sono Palacio ed Eder.

INTER: (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva, Gagliardini, Joao Mario, D'Ambrosio; Perisic, Eder; Palacio. All. S. Pioli.

Lo scorso anno, un Inter ridotta in 10 uomini vinse 0-1 grazie a Icardi. Fonte foto: tuttosport.it

Nel complesso, considerando anche i tempi - oramai lontanissimi in cui l'Inter era chiamata Ambrosiana - sono 75 i precedenti disputati tra le due squadre al Dall'Ara. Nei confronti disputati in Emilia, i padroni di casa sono in vantaggio con 32 successi, 14 pareggi e 30 sconfitte. Da segnalare però, anche lo spareggio di Roma, con cui il Bologna riuscì a laurearsi Campione d'Italia nel 1964.

Lo scorso anno, nonostante l'uomo in meno per espulsione di Felipe Melo, l'Inter di Roberto Mancini riuscì ad avere la meglio sul Bologna grazie ad una rete di Mauro Icardi. Il bilancio dei due tecnici nelle sfide contro Inter e Bologna, parla in favore di Pioli. L'attuale Mister nerazzurro ha raccolto 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nei nove incroci contro il Bologna. Donadoni invece, ha un bilancio negativo: 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte quando ha affrontato l'Inter da allenatore di club.