Inter - Roma in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (20:45)

Si gioca a San Siro, impianto da 80.020 posti a sedere situato a Milano

Diretta live Inter - Roma

Anche Pioli vira sul 3-4-2-1. Tra i pali Handanovic, Murillo, Medel e D'Ambrosio formano la cerniera difensiva. Gagliardini e Kondogbia dighe di centrocampo, Candreva ed Ansaldi agiscono sulle fasce. Joao Mario e Perisic alle spalle di Icardi

L'Inter fiuta la ghiotta occasione. La corsa al terzo posto ora è meno proibitiva. La vittoria della Dea a Napoli spalanca una scenario che profuma di Champions. La stessa Atalanta si è portata a -3 dai partenopei, l'Inter - vincendo - può compiere la stessa azione, con lo scontro diretto in casa. Ma è sempre peccato fare i conti senza l'oste: la Roma, appunto. Sfida delicata a San Siro, i nerazzurri proveranno a confermare il percorso di crescita modellato partita dopo partita. Nelle ultime 5 gare di campionato: 4 vittorie ed una sconfitta contro la Juventus. In casa, al Meazza, non bisogna deludere.

Inter - Roma diretta live

Gagliardini, Ansaldi e Sainsbury in allenamento - Fonte: inter.it

Pioli in conferenza stampa

Schiera il 3-4-2-1 Spalletti. Szczesny in porta, trittico difensivo formato da Manolas, Fazio e Rudiger. De Rossi e Strootman frangiflutti di centrocampo, Emerson Palmieri e Bruno Peres ali. Nainggolan e Salah trequartisti dietro Dzeko

Inter - Roma live

La Roma è la compagine maggiormente indiziata per continuare ad insidiare la Juve, comunque sempre solida e vincente. Anche in virtù della sconfitta degli uomini di Sarri, i quali sono usciti con le ossa rotte dal San Paolo dopo aver ricevuto la doppietta di Caldara. I giallorossi - quindi - pianificano l'allungo. Una vittoria - infatti - li proietterebbe a +5 dal Napoli, restando a -7 dalla Juventus. Spalletti ed i suoi ragazzi non vogliono mollare la presa, cercano gioco ma soprattutto risultato dopo la sconfitta - ininfluente - patita all'Olimpico contro il Villareal. Nelle ultime 5 gare di campionato, 4 vittorie ed una sola sconfitta contro la Sampdoria. A San Siro per mostrare gli artigli

Perotti e Salah in allenamento - Fonte: asroma.it/com

Le parole di Spalletti

Sono 167 i precedenti totali. L'Inter conta 71 vittorie, la Roma ne annovera 48. Sono 48 anche i pareggi. L'ultimo head to head risale all'ottobre dell'anno passato quando Dzeko e l'autogol di Icardi - intervallato dalla marcatura di Banega - permisero alla Roma di trionfare 2-1.

Inter - Roma diretta

Il racconto dei precedenti

Arbitra Paolo Tagliavento coadiuvato da Meli e Cariolato, quarto uomo Passeri. Addizionali di porta i signori Damato e Di Bello

L'obiettivo romanista

La preview della gara, offerta dalla nostra redazione

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Roma, ventiseiesima giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia