Serie A, le formazioni ufficiali di Inter - Roma

Il posticipo della 26esima giornata di Serie A vede l'Inter ospitare la Roma. Un match che mette in palio punti importanti per la Champions League: le squadre di Stefano Pioli e Luciano Spalletti sono distanziate in classifica di 8 punti. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali che tra meno di un'ora scenderanno in campo a San Siro:

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, D'Ambrosio; Candreva, Gagliardini, Kondogbia, Perisic; Brozovic, Joao Mario; Icardi. Allenatore: Pioli.



Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rüdiger, Manolas, Fazio, Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, Peres; Dzeko. Allenatore: Spalletti