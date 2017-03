Cagliari - Inter in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15.00)

Si gioca al Sant'Elia, impianto da 16.000 posti a sedere situato a Cagliari.

Pioli torna al 4-2-3-1. Handanovic tra i pali, Miranda e Medel a sua protezione con D'Ambrosio ed Ansaldi terzini. Kondogbia e Gagliardini centrocampisti centrali, Banega a supporto di Icardi con Candreva e Perisic ali.

L'Inter sogna ancora di agguantare il terzo posto, utile per giocare i preliminari di Champions League. Eppure la Roma ha complicato - e non poco - la faccenda nel giro di due step. Prima nella precedente giornata, quando la doppietta di Nainggolan non ha permesso ai nerazzurri di approfittare del passo falso del Napoli; poi ieri con la sconfitta patita proprio contro il Napoli, ritrovatosi momentaneamente a +9. La squadra di Pioli è vigile anche sul fronte Europa League; Lazio ed Atalanta corrono, ed è tornato anche il Milan. 9 vittorie nelle ultime 11 gare, ma bisogna dimenticare la sconfitta contro i giallorossi. Ripartire.

​​Pioli in conferenza stampa

Rastelli sceglie l'albero di natale, 4-3-2-1. In porta Gabriel, difesa composta - destra verso sinistra - da Isla, Pisacane, Bruno Alves e Murru. Barella play di centrocampo, Dessena e Ionita ai lati. Joao Pedro e Sau dietro a Borriello.

Borriello in allenamento - Fonte: cagliaricalcio.com

Il Cagliari ha poco da chiedere a questo campionato, 31 punti sono il bottino che vale la 12° posizione. I sardi stazionano a metà classifica, con il Palermo - primo dei retrocessi - distanziato di 16 lunghezze. Stesso discorso per la zona Europa, il Milan è a +19. La compagine di Rastelli - comunque - ci tiene a far risultato contro una big come l'Inter, essendo peraltro davanti ai propri tifosi. Ciò servirebbe anche a far rimpinguare un bottino esiguo. Nelle ultime 5 giornate: 2 sconfitte, 2 pareggi ed una sola vittoria, maturata la scorsa giornata a Crotone.

Le parole di Rastelli

Sono 73 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 33 vittorie, il Cagliari ne annovera 13 mentre sono 27 i pareggi. L'ultimo head to head risale all'ottobre dell'anno passato quando Melchiorri ed un autogol ribaltarono l'iniziale vantaggio di Joao Mario.

Arbitra Marco Di Bello coadiuvato da Giallatini e Peretti, quarto uomo Tasso. Addizionali di porta i signori Mazzoleni e Mariani

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Cagliari - Inter, ventisettesima giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia