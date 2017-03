Banega-Inter, è rinascita: l'argentino brilla e convince

Photo by "CalcioMercato.com"

Chi ha detto che il ruolo di Banega nell'Inter era in discussione? Stefano Pioli lo ha praticamente ritrovato nell'ultima trasferta di Cagliari, ed è stato decisivo grazie a un goal e a un meraviglioso passaggio smarcante che ha lanciato Perisic in porta. Numeri e giocate che lo hanno definitivamente rilanciato e rispolverato, in un'Inter che ha bisogno del suo apporto se vuol continuare ad inseguire il sogno della Champions League.

A Cagliari Banega ha praticamente spradoneggiato su tutta la trequarti a suon di giocate e illuminazioni che gli hanno anche regalato la gioia del goal, con una punizione degna della prestigiosa scuola calcio di Rosario, cittadina argentina nella quale ha dato i primi calci al pallone. Adesso ci sarà un nuovo "problema" per Pioli che dovrà cucirgli un ruolo importante, visto che uno del suo talento non va mai trascurato.

E' vero sì che la difesa del Cagliari è una delle più battute del campionato, ma se è in giornata può regalare una marcia in più alla squadra. Cosa farà, dunque, Pioli? L'intenzione è quella di non discostarsi dal suo collaudato 4-2-3-1 e di mantenere immutati i ruoli di alcune pedine imprescindibili. Gagliardini non si tocca, e in mediana potrebbe situarsi uno tra Joao Mario e Brozovic in modo da inserire Banega nel suo naturale ruolo di trequartista. A pagarne le spese sarà probabilmente Kondogbia, con una mediana che perderà qualcosa per quanto riguarda la quantità.

Il rischio? L'incertezza difensiva confermatasi al Sant'Elia. I nerazzurri non dispongono di un solido blocco difensivo, ed è per questo motivo che la scelta citata prima può rivelarsi azzardata. E' sicuramente una valida alternativa per il futuro, ma dovrà essere provata più volte per garantire il giusto equilibrio. Contro l'Atalanta questa ipotesi dovrebbe essere accantonata con il francese che partirà dall'inizio per garantire, appunto, maggiore solidità. Banega? Partirà dall'inizio con l'obiettivo di riconfermarsi e di conquistare una volta per tutte una maglia da titolare.