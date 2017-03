Inter-De Vrij: accordo con il giocatore, si tratta con Lotito. E sullo sfondo spicca anche G.Rodriguez

Photo by "Primocanale"

Il campionato non è ancora terminato e l'Inter sta continuando a macinare risultati utili per centrare l'Europa, in particolare un posto in Champions League. Tralasciando schemi e tattiche, la società nerazzurra si è già messa all'opera per rinforzare la squadra in difesa, settore nel quale manca solidità. Questa estate l'obiettivo principale sarà quello di rimpolpare la retroguardia e affiancare a Miranda un vero e proprio leader difensivo che conosca bene questa categoria.

Tanti i nomi che circolano, ma quest'oggi abbiamo assistito a un clamoroso e importante retroscena: l'Inter ha già raggiunto l'accordo economico con Stefan De Vrij, pilastro difensivo della Lazio che ha prontamente trovato l'accordo per un contratto quadriennale a 3 milioni di euro più bonus a stagione. Finora tutto fila liscio, ma l'ostacolo principale sarà quello di intavolare una trattativa e soprattutto accontentare le richieste di Claudio Lotito. Il n.1 biancoceleste valuta (giustamente) il ragazzo intorno ai 30-35 milioni, ma i nerazzurri non sarebbero disposti ad offrirne più di 20-25. L'Inter ha un vantaggio, il contratto dell'olandese è in scadenza nel 2018 e questo potrebbe influire sul prezzo.

Sul taccuino c'è anche il nome di Gonzalo Rodriguez, centrale argentino in scadenza di contratto con la Fiorentina. Tra il club viola e il giocatore un lungo tira e molla, al momento pochi spiragli per il rinnovo dell'accordo. Potrebbe rivelarsi, questa, una ghiotta opportunità per mettere a segno un colpo importante per la difesa senza spendere nulla. Zanetti e la colonia argentina presente all'interno della rosa proveranno a convincere Gonzalo a trasferirsi a Milano.

Altri nomi che circolano? La pista Manolas resta sempre viva, ma in questo momento il greco è passato in secondo piano per via del suo elevato costo. Questo discorso potrebbe essere riaperto solamente se la trattativa con la Lazio dovesse saltare.