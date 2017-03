Serie A, le formazioni ufficiali di Inter - Atalanta

Nessuna sorpresa nei due undici titolari. Per quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per l'Europa, i due allenatori decidono di affidarsi alle certezze e ai giocatori che hanno trascinato le due squadre fino a questo punto della stagione, anche se l'Atalanta dovrà fare a meno di Masiello, colonna della difesa bergamasca oggi squalificato.

QUI INTER

Tutto pronto nel nostro spogliatoio per #InterAtalanta: oggi in campo con una maglia speciale #Inter109 #ForzaInter pic.twitter.com/vYlWxM4A9q — F.C. Internazionale (@Inter) 12 marzo 2017

Tutto secondo copione per Pioli che schiera la miglior formazione possibile confermando anche Banega nei tre trequartisti dopo l'ottima prestazione di Cagliari. Al fianco dell'argentino ci saranno, come sempre, Antonio Candreva e Ivan Perisic, prima punta Icardi. In difesa Ansaldi vince il ballottaggio con Murillo per la fascia sinistra, mentre al centro è confermata la coppia Miranda-Medel. In porta, come sempre, Samir Handanovic.

Inter (4-2-3-1) - Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Perisic, Banega, Candreva; Icardi. All. Pioli

QUI ATALANTA

I bergamaschi si presentano a San Siro con il vestito di gala. Petagna e Gomez guideranno la squadre verso l'ennesima impresa di questo fantastico campionato, a supportarli sulle fasce i gioielli Conti e Spinazzola, mentre a Kessiè e Freuler va il compito di fermare le incursioni di Banega, Kondogbia e dell'ex di giornata, Gagliardini. In difesa, complice l'assenza di Masiello per squalifica, sarà Zukanovic a completare la difesa a 3 con Caldara e Toloi. In porta il solito Berisha.

Atalanta (3-4-3) - Berisha; Toloi, Caldara, Zukanovic; Conti, Kessiè, Freuler, Spinazzola; Kurtic, Petagna, Gomez. All. Gasperini