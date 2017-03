Torino - Inter in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (18.00)

NOTE: Match valido per la 29^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17. Dallo Stadio Olimpico 'Grande Torino', i granata ospitano l'Inter. Calcio d'inizio previsto per le 18.00.

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Torino - Inter, anticipo del sabato che apre il programma relativo alla 29^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

E' lo Stadio Olimpico Grande Torino il teatro designato per dare il via alla 29^ giornata del campionato di Serie A 2016/17. Ad una manciata di minuti dalla sosta che verrà concessa dalle Nazionali, è vietato distrarsi per Torino ed Inter, protagoniste del sabato pomeriggio di A. I granata, reduci dalla sconfitta di Roma con la Lazio, stanno attraversando un periodo ricco di alti e bassi, caratterizzato dalle tante prodezze di Andrea Belotti e poco più. L'Inter di Stefano Pioli invece, sta viaggiando da qualche tempo a pieno regime. A dimostrarlo sono i numeri relativi alle ultime sfide di campionato: i nerazzurri infatti, sono stati in grado di mettere a segno la bellezza di dodici reti negli ultimi 180' di campionato. Cinque, sono stati consegnati direttamente al Sant'Elia di Cagliari; altri sette invece, sono arrivati dal prato di San Siro, campo di battaglia dove l'Atalanta ne è uscita con le ossa rotte.

Icardi, decisivo nel match d'andata vinto 2-1 dall'Inter. Fonte foto: tuttosport.it

Non è un periodo felicissimo quello che sta attraversando il Torino di Mihajlovic, certamente confortato da una classifica tranquilla, ma di certo non contento per un livello di gioco che tarda a decollare. I granata infatti, nonostante il recente successo sul Palermo, il prezioso pari di Firenze, e la prova senza grosse sbavature dell'Olimpico, sembrano scarichi, ormai certi per l'esito di una stagione passata stabilmente nel mezzo della classifica. Il solo Belotti, sembra correre a grandi passi verso l'obiettivo personale e dichiarato: laurearsi capocannoniere del massimo torneo. Al momento, il Bomber ex Palermo ed Albinoleffe, è in pole position con 22 centri all'attivo, due in più di Mauro Icardi, avversario odierno nonché Capitano nerazzurro.

Quel che più preoccupa Mihajlovic, è l'atteggiamento adottato dalla sua difesa, tra le più perforate dell'intero campionato. Se nel corso della passata stagione, con il passaggio al 4-4-2, Sinisa era riuscito a mettere una grossa pezza nella fragile difesa del Milan, quest'anno, il lavoro del serbo sembrerebbe non aver fruttato come dovuto. Con l'attaccante principe presente nel proprio roster ed una retroguardia poco solida, con il Torino in campo non ci si annoia mai. L'Inter però, in grande spolvero soprattutto con i propri interpreti offensivi, risulta essere uno tra gli avversari meno indicati per questo Toro, che comunque potrà contare sul preziosissimo fattore campo. Al Grande Torino infatti, il Toro ha collezionato più del 60% dei suoi punti, risultando cliente indigesto per avversarie come Roma e Milan.

Andrea Belotti riceve l'abbraccio di Ljajic dopo la seconda rete al Palermo. Fonte foto: tuttosport.it

In grande spolvero l'Inter di Stefano Pioli, capace di sbaragliare la concorrenza dell'Atalanta nell'ultimo turno, e contestualmente, di salire in quinta posizione, a ridosso della Lazio. Divisi tra l'obiettivo concreto (quello di tornare in Europa), e il sogno Champions League (ad oggi distante 6 punti, ma con uno scontro diretto ancora da giocare tra le mura amiche), i nerazzurri arrivano a Torino con l'intento di proseguire la loro striscia di risultati pieni, striscia che solo Juventus e Roma sono state capaci di interrompere in questo 2017. La trasferta al vecchio Comunale però, nasconde più di un'insidia per un Inter che lo stesso Pioli ha definito a metà dell'opera. La prime della classe vincono sempre, per questo è fondamentale non perdere il passo, e anzi, cercando di sfruttare il calendario, vincere per mettere pressione a Napoli e Lazio.

Naturalmente, i meneghini cercheranno di ripetere le prestazioni con Cagliari e Atalanta, che hanno visto brillare le stelle di Icardi, Gagliardini ed Ever Banega. In particolare il tuttocampista argentino, dopo un inizio difficile con Pioli, ora sembra diventato un punto inamovibile nello scacchiere dell'ex Lazio. Gol a grappoli, grandi giocate, assist e un ritrovato senso tattico, hanno permesso a Banega di riappropriarsi della titolarità. Conferme su conferme invece, arrivano da Mauro Icardi - la cui sfida nella sfida con Belotti resta argomento caldo - e Roberto Gagliardini, integratosi alla perfezione negli schemi di Pioli. L'ex Atalanta, dopo aver collezionato ottime prove, cercando ma non riuscendo a timbrare il cartellino, è andato a segno per due volte negli ultimi due match. La difesa del Toro dovrà stare attenta anche agli inserimenti e alle conclusioni dalla distanza dei bombardieri in nerazzurro.

Inter straripante quella vista contro l'Atalanta. Un 7-1 senza storia. Fonte foto: lapresse.it

Mihajlovic non ha grandi dubbi a riguardo dell'undici da mandare in campo per contrastare l'Inter di Pioli. Nel solito 4-3-3 schierato dal tecnico serbo, davanti ad Hart potrebbe rivedersi Molinaro dal primo minuto, con Barreca al quale verrebbe concesso un turno di riposo. A completare la difesa il rientrante Zappacosta, Rossettini e Moretti. A centrocampo, si va verso l'ennesima conferma di Lukic, con Baselli e Benassi mezze ali. Davanti, torna Iago Falque dal 1', con Belotti e Ljajic a completare il terzetto.

TORINO: (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Molinaro; Benassi, Lukic, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljalic. All. S. Mihajlovic.

Pochi dubbi anche per Stefano Pioli, il cui undici di partenza sembra girare tutt'intorno alla conferma o meno di Banega. L'argentino è in lizza per un posto da titolare con Joao Mario, che però pare essere in svantaggio rispetto al 19. In difesa, con Medel e Miranda (Murillo va in panchina), c'è l'ex D'Ambrosio e Ansaldi. A centrocampo Gagliardini e Kondogbia formeranno la diga davanti alla difesa, con Banega/Mario, Perisic e Candreva ad agire alle spalle di Mauro Icardi.

INTER: (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. All. S. Pioli.

Kondogbia ha deciso la sfida dell'Olimpico nella passata stagione. Fonte foto: tuttosport.it

Numeri contrastanti accompagnano l'immediata vigilia della sfida tra Torino ed Inter. I granata, hanno perso un solo match casalingo in questa stagione (quello con la Juventus nel derby della Mole). Per il resto, sono arrivate otto vittorie e quattro pareggi. Nei confronti diretti con l'inter invece, il Toro sembra essere in evidente difficoltà: solo due pareggi ottenuti negli ultimi 12 confronti casalinghi, con ben 10 affermazioni interiste. Lo scorso anno, a decidere la sfida fu un gol di Kondogbia, sufficiente per sbancare il Comunale.

Mihajlovic, dovrà necessariamente registrare il proprio reparto difensivo, dato che il suo Torino ha subito ben 19 reti nell'anno solare 2017. Solo Palermo e Pescara hanno fatto peggio.