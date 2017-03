Inter, esito negativo per gli esami di Medel

medel inter

Sospiro di sollievo per i tifosi dell'Inter. Il centrocampista Gary Medel ha infatti superato l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo sabato scorso con il Torino. Come comunica il sito nerazzurro sul suo profilo Twitter, "Gli esami diagnostici cui è stato sottoposto oggi Medel in Cile con lo staff medico de La Roja hanno dato esiti negativi".

La notizia farà certamente piacere anche ai tifosi cileni che recuperano un giocatore fondamentale per la Nazionale. Il "Pitbull" e Alexis Sanchez, anche lui alle prese nei giorni passati con qualche noia fisica, dovrebbero essere a disposizione del CT Pizzi in vista dell'importantissimo match contro l'Argentina valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La nazionale cilena deve infatti difendere il quarto posto dagli assalti di Messi e compagni sotto di un solo punto e per questo il prossimo turno, in cui spicca anche l'altro big match Uruguay-Brasile, potrebbe essere molto indicativo per il futuro del Cile.

Dunque Medel sta bene e si candida per giocare dal 1' minuto contro l'Argentina, che ha più di un dente avvelenato contro i cileni per come sono andate le due ultime edizioni della Coppa America vinte proprio dalla Roja contro l'Albiceleste.