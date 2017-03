Inter - Si ferma Icardi, oggi test con la Beretti

Google Plus

Foto: Inter.it

Due giorni di stop, precauzionale. Mauro Icardi osserva i compagni, una contusione blocca l'attaccante sudamericano. Bauza, senza Higuain, chiama Alario, Icardi può quindi tranquillamente ritrovare la miglior forma in vista della ripresa. Sampdoria e Crotone, questo il succoso antipasto pre derby. Due partite sulla carta alla portata - la prima a San Siro, la seconda in trasferta - decisive nella volata che conduce alla prossima Europa League.

L'Inter si allena, quest'oggi, in mattinata, poi il rompete le righe. Pioli concede il week-end, si riparte martedì, con un occhio agli impegni delle varie nazionali. Alla Pinetina, diversi giocatori in attesa di un'occasione, sgambetta Gabigol, gruppo ridotto, ma di qualità. Test con la Beretti nerazzurra tra qualche ora, utile per mantenere ritmo partita e gambe sciolte.

Nel frattempo, indicazioni positive, a distanza. La condizione di Medel è buona, gioca e dirige i compagni. Il Cile cade con l'Argentina, ma Medel affronta l'inferno biancazzurro in prima fila, senza alcun timore fisico. Il Brasile, invece, domina in lungo e in largo, rigenerato dal nuovo corso di panchina. Brilla Neymar, Miranda è il professore del reparto arretrato. Certezze che fortificano anche il pensiero di Pioli. La sua coppia centrale è collaudata e completa, pronta ad affrontare il rush finale di stagione.

"Sfruttiamo questo periodo di sosta per le nazionali per migliorare a livello fisico, fa bene a tutti. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e a fare le cose bene, ottenere i risultati che è la cosa più importante". Questo il pensiero di Ansaldi, di nuovo protagonista nel consolidato 4-2-3-1 delle ultime uscite.

Mentre Mourinho piazza l'affondo per strappare all'Inter i gioielli Perisic e Brozovic, la squadra punta a concludere con profitto un ottimo girone di ritorno.

Fonte dichiarazioni Inter Channel