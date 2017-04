Inter - Sampdoria in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Sampdoria, trentesima giornata del campionato di Serie A. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Diretta live Inter - Sampdoria

Si gioca a San Siro, impianto da 80.018 posti a sedere situato a Milano.

Giampaolo opta per il 4-3-1-2. Tra i pali Viviano, a sua protezione Skriniar e Silvestre con Regini e Sala terzini. Torreira vertice basso, Linetty e Baretto mezz'ali. Ferandes trequartista, Quagliarella e Schick davanti.

Inter - Sampdoria diretta live

Dopo un inizio difficile, caratterizzato da alti e bassi - iconico il filotto di 6 gare tra Settembre ed Ottobre dell'anno passato, 5 sconfitte e due pareggi per la Sampdoria - Giampaolo ha trovato la chiave di volta per far sorridere squadra, pubblico e tabellino. I 41 punti rappresentano un isola sicura, salvezza già raggiunta da tempo e solo un pizzico di rimpianti per l'handicap iniziale. Nelle ultime 5 uscite: 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta, rimediata - per certi versi anche immeritatamente - contro la Juventus. Adesso l'Inter, a Milano per fare bene.

Allenamento Sampdoria - Fonte: sampdoria.it

Le parole di Giampaolo

Solito 4-2-3-1 per Pioli. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Medel, Miranda ed Ansaldi. Gagliardini e Kondogbia dighe di centrocampo, Banega a supporto di Icardi con Candreva e Perisic ali.

Inter - Sampdoria live

L'Inter prova a sparare le ultime cartucce rimaste, gli ultimi colpi per agguantare la qualificazione alla coppa della grandi orecchie. Il treno Champions si è allontanato dopo il pareggio esterno contro il Torino. Un Inter tutt'altro che brillante se comparata alle ultime due uscite (Cagliari - Inter 1-5/ Inter - Atalanta 7-1) dove i nerazzurri hanno siglato dodici gol e subiti appena due. Più fattibile l'Europa League, con Lazio ed Atalanta nel giro di 5 punti. Stasera ostacolo Sampdoria, il Meazza gremito per spingere la squadra verso un obiettivo non ancora sfumato.

Inter - Sampdoria diretta

Allenamento Inter - Fonte: inter.it

Pioli in conferenza stampa

Sono 119 i precedenti totali in Serie A. L'Inter conta 63 vittorie, la Sampdoria ne annovera 19 mentre sono 37 i pareggi. L'ultimo head to head risale all'ottobre dell'anno passato quando il gol di Quagliarella allo scadere del primo tempo permise alla Doria di trionfare. Fu l'ultima partita di De Boer sulla panchina nerazzurra.

Le preview della sfida: sponda Inter, sponda Sampdoria

Arbitra Domenico Celi coadiuvato da Preti e Longo, quarto uomo Lo Cicero. Addizionali di porta i signori Irrati ed La Penna.