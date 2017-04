Inter - Sampdoria, le formazioni ufficiali - Foto: Inter.it

La 30° giornata della massima serie si chiude con il posticipo di San Siro. L'Inter di Pioli ospita la Sampdoria di Giampaolo, in palio punti pesanti, specie per i padroni di casa. Occasione propizia per allungare sul Milan - fermato dal Pescara - e per mantenere il passo di Atalanta e Lazio. La rincorsa alla prossima Europa League vive quindi un importante punto di volta. Gli ospiti, di contro, senza obblighi di classifica, possono interpretare al meglio la sfida e sfruttare eventuali aperture.

Inter

Una novità nell'undici di Pioli. Il tecnico rilancia Brozovic - risolti i recenti problemi fisici - e rinuncia a Kondogbia. Cerniera mediana formata, quindi, dal croato e da Gagliardini. Banega vince, ancora una volta, il ballottaggio con J.Mario e si colloca sulla trequarti, a sinistra Ansaldi. 4-2-3-1 il modulo.

Handanovic: D'Ambrosio, Miranda, Medel, Ansaldi; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Banega, Perisic; Icardi

Sampdoria

4-3-1-2 per Giampaolo, con Fernandes ad ispirare Quagliarella e Schick, luminoso talento da tempo in orbita Inter. Torreira, altro pezzo pregiato di casa Samp, gestisce le operazioni in mediana, con Barreto e Linetty a completare il pacchetto di centrocampo. A protezione di Viviano, linea a quattro, con Silvestre e Skriniar in zona centrale, Sala e Dodò in corsia.

Viviano; Sala, Silvestre, Skriniar, Dodò; Linetty, Torreira, Barreto; Fernandes; Quagliarella, Schick