Crotone - Inter in diretta, Serie A 16/17 LIVE (15.00)

Benvenuti alla diretta scritta, live e online, di Crotone - Inter. Fischio d'inizio alle ore 15, si gioca allo Scida, dirige Guida.

L'andata

L'andata fu una partita particolare, la prima ed unica in Serie A per il tecnico dell'attuale Primavera dell'Inter Vecchi, chiamato a sostituire de Boer in attesa dell'arrivo di Pioli. I nerazzurri dominarono il match ma riuscirono a vincerlo solo nel finale grazie alle reti di Perisic e Icardi (doppietta) dopo un catenaccio rossoblu durato per 85 minuti.

Candreva all'andata a San Siro. | Foto: calcioweb.it

Partita speciale per il portiere del Crotone Cordaz, cresciuto nel settore giovanile interista, con quel sogno di debuttare in prima squadra. Sogno coronato con il debutto nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus nella stagione 2003/2004, preceduto da un record di imbattibilità nel Torneo Di Viareggio del 2001/2002 e dalla vittoria sempre nella stessa stagione del campionato Primavera. Oggi ritrova i nerazzurri, dopo l'andata non molto felice, sperando di dimostrare tutte le qualità intraviste nel suo periodo in Primavera.

Cordaz ai tempi dell'Inter. | Foto: inter.it

CROTONE: (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Capezzi, Stoian; Falcinelli, Trotta.

L'arma tattica dei calabresi sarà probabilmente una doppia linea difensiva composta dal centrocampo e dalla difesa per non far passare gli attaccanti dell'Inter: il 4-4-2 potrebbe diventare un 5-4-1 con l'arretramento in difesa di uno tra Crisetig e Capezzi e con Trotta o Falcinelli a supporto dell'altro. Nella retroguardia la coppia centrale sarà composta da Ferrari e Ceccherini.

Se il problema dell'Inter riguarda la zona d'attacco, il Crotone fa molta fatica dietro, soprattutto nei minuti finali dei match. Tantissimi i punti persi negli ultimi 15' sia in casa che fuori: ciò sta a significare un problema di tenuta mentale dei giocatori rossoblu nei minuti finali, molti dei quali sono davvero inesperti per giocare nella nostra Serie A.

Il Crotone, dato per spacciato nella corsa salvezza più di una volta, sembra essere ancora l'unica squadra in lotta per la permanenza nella massima serie, avendo solo 6 punti di ritardo dall'Empoli fermato sull'1-1 dal Pescara nell'anticipo di ieri pomeriggio. Nonostante quella contro l'Inter sia una partita dal risultato praticamente scontato, Nicola spera di strappare almeno un punto che farebbe particolarmente morale.

L'attesa in casa Inter è per vedere in campo Gabigol, dopo le "polemiche" nate in settimana. Il talento brasiliano, durante il match di lunedì, dopo l'ennesima esclusione, ha calciato via in maniera rabbiosa una bottiglietta d'acqua. È dalla partita di fine febbraio contro la Roma che il numero 96 non vede il campo: troppo tempo per un ragazzo giovane che era cresciuto molto negli ultimi mesi trovando anche il gol contro il Bologna. Vedremo se su un campo non proibitivo come quello di Crotone troverà spazio.

INTER: (4-2-3-1) Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Joao Mario, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi.

Pioli pare intenzionato a non rivoluzionare particolarmente la formazione: sarà probabilmente un 4-2-3-1 con il ritorno di Murillo in difesa al fianco di Miranda per concedere un turno di riposo a Medel. A centrocampo, senza Gagliardini infortunato, ci sarà Kondogbia insieme al campione d'Europa Joao Mario, in vantaggio su Brozovic, scaricato dall'ambiente dopo il disastro di lunedì sera. L'attacco sarà quello titolare, con Icardi alla ricerca del gol in trasferta, diventato un vero tabù per il capitano interista.

La disperazione di Icardi dopo il gol fallito contro la Samp. | Foto: gazzetta.it

La partita di lunedì dei nerazzurri ha evidenziato tutti i problemi della squadra allenata dal tecnico ex Lazio: dopo essere passata in vantaggio grazie alla rete di D'Ambrosio, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2021, l'Inter nel secondo tempo si è addormentata facendosi rimontare dalla Sampdoria, scrivendo praticamente la parola fine sulla corsa alla Champions. Ancora una volta si sono viste le difficoltà nel segnare: senza Icardi al gol, gli altri giocatori fanno una particolare fatica a trovare la via della rete, con Candreva, Perisic e Banega poco pungenti nelle ultime uscite.

Sognare è lecito, ma ora è davvero difficile: l'Inter di Stefano Pioli dopo il pareggio arrivato contro il Torino e la clamorosa sconfitta subita in casa contro la Sampdoria, continua a sperare in una rimonta per agganciare il 3° posto che permetterebbe ai nerazzurri di accedere alla prossima Champions League. Bisogna vincere a Crotone, contro il Crotone allenato da Nicola che invece punta a fare una vittima illustre per portare in cascina punti per una salvezza che non è più così lontana.

Crotone - Inter in diretta, Serie A 16/17 LIVE