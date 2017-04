Inter - Milan in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (12:30)

Buongiorno amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Milan, trentunesima giornata del campionato di Serie A. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Si gioca a San Siro, impianto da 81.000 mila posti a sedere situato a Milano

Montella sceglie il 4-3-3. In porta Donnarumma, a sua protezione Romagnoli e Zapata con De Sciglio e Calabria terzini. Sosa vertice basso, Fernandez e Kucka ali. Davanti Suso e Deulofeu a supporto di Bacca

Il Milan continua a macinare punti in un 2017 iniziato male - due sconfitte, Udinese e Sampdoria - ma comunque caratterizzato da tante note positive e pochi scivoloni. I rossoneri - come i cugini - sono in corsa per un posto in Europa League e li precedono grazie ai 57 punti della sesta piazza. Nelle ultime 5 giornate: 3 vittorie, un pareggio - sanguinoso contro il fanalino di coda Pescara - ed una sconfitta, maturata contro la Juventus. In settimana è arrivato anche il tanto atteso passaggio di proprietà, inizia l'era Li. Milano si ferma, il mondo ci guarda, c'è il derby

Allenamento Milan - Fonte: milan.com

Le parole di Montella

Pioli opta per il 4-2-3-1. Handanovic in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Medel, Miranda e Nagatomo. Gagliardini e Kondogbia mediani, Joao Mario agirà alle spalle di Icardi con Candreva e Perisic sulle ali

L'Inter saluta la Champions. La sciagurata sconfitta patita a Crotone ha fatto scivolare i nerazzurri al 7^ posto, a -12 dal Napoli. In bilico anche l'Europa League, con l'Atalanta distante 4 punti. Pesano sul groppone gli ultimi 3 risultati: pareggio con il Torino prima dei tonfi con Sampdoria e - appunto - Crotone. Un calo mentale, anche fisico, normale dopo le fatiche di un inseguimento al cardiopalmo che non ammetteva stop. Adesso il derby, arriva il Milan

Allenamento nerazzurri -Fonte: inter.it

Pioli in conferenza stampa

Sono 165 i precedenti totali in Serie A. L'Inter conta 61 vittorie, il Milan ne annovera 51 mentre sono 53 i pareggi. L'ultimo head to head risale al novembre dell'anno passato quando la doppietta di uno scatenato Suso - intervallata dalla marcatura di Candreva - stava per regalare la stracittadina al Milan; ma Perisic geló i rossoneri al 92'

Le preview offerte dalla nostra redazione: sponda Inter e sponda Milan

Arbitra Daniele Orsato coadiuvato da Di Fiore e Manganelli, quarto uomo Meli. Addizionali di porta i signori Damato e Russo