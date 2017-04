Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby | Foto: @inter

In una splendida giornata primaverile nel sabato di Pasqua, lo stadio di Milano s'incendia per il derby della Madonnina. Inter e Milan si sfidano alle 12.30, un orario alquanto insolito che spinge sempre di più il mercato verso orizzonti cinesi. Sarà la prima partita senza la presidenza Berlusconi, la prima della nuova dirigenza di Yonghong Li. Uno spettacolo atteso con l'Inter di Pioli che vuole cancellare le ultime due sconfitte contro Samp e Crotone e il Milan di Montella pronto a ripetere la prestazione casalinga con il Palermo.

Le formazioni ufficiali:

Pioli opta per il consueto tessuto tattico con il 4-2-3-1 in campo affidandosi a Mauro Icardi in avanti, assetato di goal e mai a segno in un derby milanese. Il tecnico parmense rispolvera Nagatomo e lo inserisce nell'undici iniziale. Torna a centrocampo Gagliardini, out per problemi fisici a Crotone è totalmente recuperato per il derby: affianca Kondogbia nella cerniera di metà campo. I due marcatori del match d'andata, Candreva e Perišić, sono gli esterni mentre João Mário torna titolare al posto di Banega. D'Ambrosio, Medel e Miranda completano il pacchetto arretrato davanti ad Handanovic.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Kondogbia, Gagliardini; Candreva, João Mário, Perišić; Icardi (c). All. Pioli S.

Classico 4-3-3 per Vincenzo Montella che non può contare su Mario Pašalić in mezzo al campo a causa della squalifica. Il tecnico napoletano punta sul ritrovato Matí Fernández al suo posto e conferma in blocco il resto della squadra che ha annichilito il Palermo. Davanti a Donnarumma, linea a quattro con Calabria e De Sciglio terzini e Zapata-Romagnoli coppia centrale. José Sosa ricopre il ruolo di vertice basso, affiancato da Kucka e Fernández ai lati mentre il tridente prevede Suso e Deulofeu al servizio di Bacca.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio (c); Kucka, Sosa, Fernández; Suso, Bacca, Deulofeu. All. Montella V.