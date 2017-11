Inter - Insidie in Sardegna, qualche dubbio per Spalletti

Twitter Inter

Quattordicesima tornata della massima serie. L'Inter, seconda, scende al Sud per sfidare il Cagliari, rigenerato dalla cura Lopez e ora in una posizione di classifica piuttosto tranquilla. La zona calda dista 6 punti, i rossoblù possono affrontare l'impegno senza eccessive pressioni. L'onere della partita grava sulle spalle dell'Inter di Spalletti, cinica in quel di San Siro con l'Atalanta. Due volte Icardi, di testa, per mantenere una posizione di vertice. Le insidie di questa giornata sono piuttosto evidenti. La formazione nerazzurra affronta una squadra in fiducia, con poco da perdere e pronta a coprirsi per colpire eventualmente in ripartenza. Un quadro a tinte fosche per l'Inter, più volte in difficoltà quando costretta a costruire e a rifinire in spazi ridotti.

Per la trasferta alla Sardegna Arena, Spalletti ha sostanzialmente due dubbi. Il primo riguarda la catena di sinistra. Santon, gettato a sorpresa nella mischia nella precedente fermata, contende la maglia da titolare a Nagatomo, positivo in questo scorcio di stagione. Il secondo è qualche metro più avanti, in mediana. Brozovic scalpita per riacquisire gradi da protagonista, insidia Gagliardini nei due di mezzo a protezione della linea di difesa. Il centrocampista italiano è inoltre diffidato, in caso di giallo, il rischio è di saltare poi il match casalingo con il Chievo. Discorso analogo per Miranda. Anche il brasiliano deve evitare la punizione disciplinare. All'orizzonte - tra due giornate - la Juventus, Spalletti ovviamente non vuole correre rischi, possibile quindi l'utilizzo del sudamericano con il Cagliari, con conseguente rilancio di Ranocchia nella sfida con il Chievo.

Ennesima panchina, invece, per J.Mario, con Borja Valero sulla trequarti a supporto di Icardi. In corsia, Candreva e Perisic, Vecino a rifinire il pacchetto di centrocampo. Prosegue l'apprendistato di Cancelo, comunque in crescita. Più indietro - almeno in apparenza - Dalbert.

Il probabile undici

Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Nagatomo (Santon); Vecino, Gagliardini (Brozovic); Candreva, B.Valero, Perisic; Icardi