Risultato Cagliari - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Icardi(2), Brozovic, Pavoletti! (1-3)

ARBITRO: Luca Pairetto, ammonisce: Miranda (I), Ceppitelli (C), Gagliardini (I), Giannetti (C)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Inter che è prima per una notte, Cagliari che resta 13°.

95' - Termina qui il match. Cagliari 1 - Inter 3.

93' - Cambio Inter: dentro Eder, fuori Icardi.

91' - Cinque minuti di extra time.

88' - ICARDI! Protegge palla spalle alla porta, si gira e fa partire il fendente; Rafael distinto.

85' - Gol convalidato con l'ausilio della VAR, si cercava un contatto in area di rigore.

83' - ICARDIIIII! DOPPIETTA PER IL CENTRAVANTI! Gagliardini mette dentro, la sfera - deviata - s'impenna, colpisce la traversa e torna in campo; icardi scaglia il destro e gonfia la rete.

80' - FARIAS! S'inserisce tra i difendenti nerazzurri, riceve ed effettua il tracciante; Handanovic in due tempi.

78' - PERISIC! Destro di prima intenzione dal limite, attento Rafael che respinge.

75' - Azione insistita dell'Inter, che sfocia più volte sulle fasce.

71' - PAVOLETTIIIIII! ACCORCIA LE DISTANZE! Ceppitelli crossa in mezzo cercando Pavoletti, il 30 colpisce al volo e batte Handanovic. Perla, gol molto bello.

68' - Inter nettamente in controllo, Cagliari che ha allentato la morsa.

65' - Icardi fa a botte contro la difesa del Cagliari, sguscia via prima di essere steso fallosamente da Ceppitelli. Giallo per lui.

62' - PERISIC! Candreva elude ancora una volta la ragnatela cagliaritana, passaggio orizzontale per il piattone di Perisic, che si spegne sul fondo.

58' - Inter ora costantemente nell'area avversaria.

55' - BROZOVIIIIIC! RADDOPPIO INTEEEER! Candreva sfida la profondità e riceve sull'out di destra, suggerimento in mezzo per l'arrivo di Brozovic che - di prima - buca Rafael. 0-2.

53' - Cambio Inter: fuori Vecino - infortunato - dentro Brozovic.

51' - Barella scippa palla all'altezza del cerchio di centrocampo, apertura su Faragò che si vede rigettare il cross.

48' - BARELLA! Destro dai 25 metri deviato da Santon, Handanovic lascia sfilare la conclusione sul fondo.

46' - Inizia il 2° tempo.

Cagliari aggressivo ed ordinato lungo tutto il primo tempo, il quale ha messo alle corde l'Inter in più di un occasione. Protagonista Handanovic sulle due, pericolose, conclusioni di Pavoletti. Poi l'Inter passa con Icardi alla prima occasione utile, cinismo nella sua massima espressione.

45' - Termina il primo tempo.

44' - SANTON! Converge al centro, prima di scaricare il tracciante velenoso che sfila di poco al lato.

42' - Imbucata favolosa di Candreva per Icardi, che lascia sfilare per l'inserimento profondo di Vecino; ottima al retriguardia dei sardi.

38' - Cagliari che continua a mettere piede nella trequarti, il gol non ha scosso fortemente gli uomini di Lopez.

35' - Skriniar lancia Vecino, l'11 sventaglia per Icardi che viene anticipato prontamente da Rafael.

32' - Inter che trova inaspettatamente il vantaggio, Cagliari nettamente più in palla rispetto ai nerazzurri.

29' - ICAAAAAARDI! VANTAGGIO INTEEEER! Spiovente lungo di Candreva, Perisic arpiona la palla e la mette in mezzo; Icardi devia con il piatto e beffa Rafael. 0-1.

25' - Frangente di tempo giocato prevalentemente a centrocampo.

21' - Si rialza il 30, che torna ad occupare la sua posizione.

20' - Rimane a terra Pavoletti, colpito duro nello scontro frontale con Handanovic.

18' - PAVOLETTI! Lancio dalle retrovie per il centravanti, che controlla e scarica in porta; Handanovic ancora decisivo.

16' - PAVOLETTI! Cross telecomandato dalla destra, l'ex Napoli taglia sul primo palo e conclude a botta sicura; Handanovic miracoloso, parata ad alto coefficiente di difficoltà.

13' - Ceppitelli conclude in porta, Miranda colpisce di mano e viene ammonito. Salterà la prossima partita, defezione importante.

12' - Farago aggancia fallosamente Santon, punizione Inter.

9' - Adesso confusione in campo, squadre molto esagitate che peccano in precisione.

6' - CEPPITELLI! Va in cielo da angolo, palla larga.

5' - Barella sfonda sul lato corto dell'area, prova a tirare ma viene inibito da Handanovic.

3' - JOAO PEDRO! Padoin controlla sulla mancina, cross in mezzo a cercare Joao Pedro, che controlla in due tempi e scarica in porta. Handanovic attento, primo squillo.

2' - Icardi orchestra il contropiede, apre su Candreva prima di essere travolto da Ceppitelli. L'ex Lazio - poi - sbaglia il dosaggio del cross per Perisic.

1' - Partiti!

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, risponde presente la Sardegna Arena. Presente anche una cospicua rappresentanza di tifosi nerazzurri.

Spalletti e Diego Lopez confermano in blocco gli 11 della giornata precedente, nessun cambiamento.

Le formazioni ufficiali.

Cagliari : (3-5-1-1): Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; João Pedro; Pavoletti.

Si gioca alla Sardegna Arena, impianto da 16.400 mila posti a sedere situato a Milano.

Spalletti conferma modulo - 4-2-3-1 - e giocatori. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Santon. Vecino e Gagliardini in cabina di regia, Borja Valero dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

L'Inter e Spalletti viaggiano all'unisono verso l' obiettivo prefissato ad inizio stagione, la Champions League. La classifica - però - sta regalando ulteriori gioie alla compagine nerazzurra. Il 2-0 contro l'Atalanta e la sconfitta della Juventus per mano della Sampdoria - 3-2 con brivido finale per i blucerchiati - ha consentito loro di tornare al 2^ posto in solitaria, con il Napoli che resta a -2. La difesa è tornata a brillare - con un Miranda finalmente pienamente convincente - Borja Valero si è riscoperto sempre più leader, ed Icardi valoroso uomo d'area di rigore, e non solo. Contro il Cagliari, in Sardegna, per vivere una notte da prima della classe.

Spalletti in conferenza stampa.

Diego Lopez opta per il 3-5-2. Tra i pali Rafael, trittico difensivo formato da Romagna, Andreolli e Ceppitelli. Ionita, Cigarini e Barella compongono la catena di centrocampo, Faragó e Padoin presidiano le fasce. Davanti, Pavoletti e Joao Pedro.

Dopo la parentesi Rastelli - esonerato dopo aver racimolato una vittoria in 5 gare - Diego Lopez è tornato sulla panchina degli isolani, dando vigore ad una squadra povera di mordente e risultati. Passivo pesante contro la Lazio - 3-0 - poi 3 vittorie nelle 4 giornate che hanno catapultato il Cagliari al 13^ posto, appena fuori la zona calda. Adesso arriva l'Inter, cliente importante e complicato da affrontare; alla Sardegna Arena senza paura.

Le parole di Diego Lopez.

Sono 74 i precedenti totali tra le due compagini. Comanda l'Inter con 34 vittorie, il Cagliari ne annovera 13, mentre sono 27 i pareggi. L'ultimo head to head risale al Marzo dell'anno in corso. I nerazzurri sbancano con merito il Sant'Elia, trionfando con un perentorio 5-1. Perisic e Banega proiettano l'Inter sul 2-0, Borriello dimezza lo svantaggio prima dell'intervallo. Nel corso della ripresa, Perisic, Icardi - rigore - e Gagliardini completano l'opera.

Arbitra Luca Pairetto coadiuvato da Vuoto e Del Giovane, quarto uomo Piscopo. V.A.R. (video assistant referee) Mariani, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Martinelli.