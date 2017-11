Spalletti: “Partita da squadra forte”. Candreva “Importante dare continuità”. Il post di Cagliari-Inter

I nerazzurri si regalano una notte, almeno, in vetta alla classifica. L’Inter vince anche alla Sardegna Arena contro un Cagliari non poco ostico, mantenendo il ritmo indemoniato che dura da inizio stagione: primato in A a quota 36 punti in attesa dei match di Napoli, Juventus e Roma, in campo domani. La squadra di Spalletti lascia quindi l’isola sarda con i tre punti in tasca, unico obiettivo della serata maturato grazie alla doppietta del solito Mauro Icardi e al gol di Brozovic, che continua a segnare in trasferta. Al termine della partita, hanno parlato ai microfoni di Premium Sport il tecnico dell’Inter Spalletti e Candreva, autore di un altro assist in campionato.

Spalletti ha analizzato positivamente la sfida della Sardegna Arena: “Secondo me l’Inter ha giocato una partita da squadra forte, perché abbiamo avuto delle difficoltà. Mauro ha preso una botta all’inizio, non riusciva a muoversi come voleva, abbiamo sofferto anche la loro determinazione nei duelli, si buttavano come nel fuoco e abbiamo avuto modificare qualcosa. Il Cagliari ha fatto un ottimo inizio e noi ci siamo dovuti adattare. All’inizio siamo andati diritti con il vestito che pensavamo potesse essere corretto per questa squadra, ma è chiaro che in alcuni momenti si debba modificare qualcosa. Metterci a specchio ci ha aiutato, nel secondo tempo siamo tornati poi a quattro dietro e questo ci ha aiutati a tornare a giocare un bel calcio”.

Il tecnico ha poi parlato anche della partita giocata da Candreva, nel recente passato molto criticato: “Non deve ascoltare le critiche, deve ascoltare noi perché dentro la squadra nessuno lo ha fatto. Ha qualità, ha corsa, reazioni anche quando sembra non ce n’abbia più. E’ un giocatore dentro la squadra, forte, che a noi interessa parecchio. Non trovo differenza fra quello che ha fatto con l’Italia e quello che fa con noi, ma è chiaro che poi emergono dei meccanismi di squadra, la differenza è quanto tempo poi ti alleni con il reparto. Stasera loro ci hanno aggredito in maniera violenta, tanto è vero che nella ripresa sono stati costretti a cambiare qualcosa”. Spalletti ha anche scherzato, ma non troppo, sull’hashtag #senzatregua lanciato sui social: “Noi siamo in una classifica di grandissima qualità e basta fallire un turno per ritrovarsi quinto o sesto”.

Autore di un’ottima partita Candreva, che ha descritto così la prova della squadra: “L’importante era dare continuità a quello che stiamo facendo. Sapevamo che era un campo difficilissimo, abbiamo sofferto ma siamo riusciti a vincere“. Per l’esterno nerazzurro è ancora vietato parlare di scudetto: “Il campionato è ancora lungo, sappiamo che ci saranno tantissime insidie. Dobbiamo fare il percorso su noi stessi, dobbiamo pensare partita dopo partita“. Ha, infine, commentato il periodo di forma di Icardi e del raggiungimento del titolo di capocannoniere della Serie A: “Mauro deve farci vincere qualcosa o farci raggiungere un obiettivo importante. Lui e Immobile sono due grandissimi attaccanti, anche se diversi.”

Fonte fcinter1908.it