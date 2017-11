Inter, problemi al flessore per Vecino: oggi gli esami

.inter.it

Ieri sera l'Inter ha vinto sul campo del Cagliari per 3-1: nonostante un ottima prestazione dei padroni di casa, i neroazzurri hanno portato a casa un prezioso successo. Una doppietta di Icardi e il gol di Brozovic hanno regalato a Spalletti il primo posto almeno per una notta.

Il tecnico dell'Inter però deve fare i conti con l'infortunio a Matias Vecino: per l’uruguaiano uscito al 53' (al suo posto è entrato Brozovic che poco dopo il suo ingresso ha trovato la rete ndr) sul parziale di 1-0 in favore della squadra milanese, si tratta di un risentimento al flessore. In panchina gli è stata applicata una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra per alleviare il dolore. Potrebbe trattarsi di un semplice risentimento, ma nella giornata di oggi Vecino sosterrà gli accertamenti strumentali del caso che potranno stabilire l’entità dell'infortunio per il centrocampista nerazzurro.

Spalletti e tutto lo staff medico neroazzurro sperano che non sia nulla di grave perchè Vecino si è preso l’Inter passo dopo passo. Il 26enne di Canelones è già entrato nel cuore dei tifosi ed hanno cancellato i sogni estivi Nainggolan e Vidal.