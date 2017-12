Inter - Chievo in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano.

Diretta live Inter - Chievo

Maran poggia sul 4-3-1-2. Sorrentino tra i pali, Tomovic e Gamberini a sua protezione con Cacciatore e Gobbi terzini. Rigoni fulcro di centrocampo, Bastien ed Hetemaj a sua protezione; Birsa dietro il tandem Inglese - Meggiorini.

Il Chievo ricama la solita stagione tranquilla, con i 20 punti acquisiti che valgono il 7° posto in coabitazione con ben 4 squadre - Atalanta, Milan, Bologna e Torino. La sconfitta in Coppa Italia - seppur arrivata contro il Verona, nel derby - appare dimenticata, ora c'è il campionato e l'obiettivo è quello di migliorarsi giornata dopo giornata. Trascinati da un Inglese prolifico, dal solito Birsa, e dall'ormai rinomata difesa granitica. Ora si vola a Milano, c'è l'Inter. Test difficile, ma il Chievo sa come fermare le grandi. Chiedere a Sarri.

Inter - Chievo diretta live

Fonte: AC ChievoVerona / Facebook

Maran: "Loro hanno tanti stimoli, li avremo anche noi. Conosciamo le loro intenzioni, ma non saremo intimiditi. Contro le grandi ce la giochiamo, riusciamo a colmare il gap tecnico il più delle volte."

Solito 4-2-3-1 per Spalletti, cambiano alcuni interpreti. Handanovic in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Ranocchia e Nagatomo. Borja Valero e Joao Mario frangiflutti di centrocampo, Brozovic dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

Inter - Chievo live

Spalletti gioca di fioretto in conferenza stampa, difesa ed attacco sulle dichiarazioni di Sarri ed Allegri riguardanti la sua Inter. Non sono scappati i sorrisi, ma il mister di Certaldo sa che il match odierno può rappresentare un punto di svolta importante nella corsa alla qualificazione in Champions League. Miranda ed il blocco di centrocampo - Vecino, Gagliardini - assenti, le seconde linee hanno l'obbligo di dimostrare di essere mentalmente e fisicamente al livello dei titolari. Occasioni importanti per Joao Mario e Brozovic, Ranocchia per rinascere; il Chievo deve essere domato, in palio il primo posto solitario.

Spalletti in conferenza stampa.

Fonte: inter.it

Inter - Chievo diretta

Sono 30 i precedenti totali tra le due compagini. Comanda l'Inter con 18 vittorie, il Chievo ne annovera 5 mentre sono 7 i pareggi. L'ultimo head to head risale al Gennaio dell'anno in corso: i clivensi gelano l'Inter nel primo tempo con la marcatura di Pellissier; Icardi pareggia i conti prima del vantaggio firmato Perisic e della rete finale ad opera di Eder.

La preview del match, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Gianpaolo Calvarese coadiuvato da Carbone e Bindoni, quarto uomo Serra. V.A.R. (video assistant referee) Guida, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Ranghetti.