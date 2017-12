Serie A, le formazioni ufficiali di Inter - ChievoVerona

Poco meno di un'ora all'inizio delle gare del pomeriggio di Serie A. Fari puntati su San Siro, dove l'Inter di Luciano Spalletti ospita il ChievoVerona di Rolando Maran andando a caccia di altri tre punti, di fondamentale importanza, i quali consentirebbero ai neroazzurri di salire al primo posto in classifica in solitaria. Un successo, per i meneghini, che oltre al primato darebbe fiducia ed entusiasmo in vista della sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Di contro, però, un ChievoVerona tutt'altro che intenzionato a recitare il ruolo della vittima sacrificale, con i clivensi di Maran che vogliono dar seguito alla vittoria contro la Spal, ottenuta con grinta, di rimonta.

I due tecnici hanno da qualche minuto sciolto le ultime riserve per ciò che riguarda le formazioni, ufficializzando i rispettivi undici in vista del fischio d'inizio. Spalletti sceglie Ranocchia al posto di Miranda, come prevedibile alla vigilia, ma preferisce Borja Valero e Brozovic in mediana al posto di Vecino e Gagliardini. L'uruguagio va in panchina, con Joao Mario tra le linee. Icardi di punta.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Ranocchia, Santon; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All: Spalletti.

Rigoni davanti alla difesa per Maran, con Bastien e Depaoli ai lati. Birsa a fare da rifinitore a Meggiorini, ex di giornata, ed Inglese, che vorrà fare un favore ai prossimi compagni di squadra del Napoli. Cacciatore e Gobbi i terzini, Dainelli e Gamberini al centro.

ChievoVerona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Bastien, Rigoni, Depaoli; Birsa; Meggiorini, Inglese. All: Maran.