Serie A TIM: un'Inter devastante si prende il primato. Tripletta di Perisic e 5-0 al Chievo

L'Inter di Spalletti dilaga in casa contro il Chievo Verona. Clivensi annichiliti dal primo all'ultimo minuto di gioco. In grandissimo spolvero l'intera squadra, speciale menzione per Perisic, Brozovic, Icardi, Skriniar e Candreva. Handanovic praticamente inoperoso, ottimi segnali da parte di Ranocchia, appannato invece Joao Mario, ancora alla ricerca della miglior forma. Scampoli di gara anche per Dalbert e Karamoh che confenzionano due occasioni da rete. Chievo che fa praticamente un solo tiro in porta con Meggiorini. Nel primo tempo reti di Perisic ed Icardi. Poi nel secondo doppietta del croato e ennesima marcatura di Milan Skriniar.

PRIMO TEMPO

Parte super propositiva l'Inter, che ha due occasioni nei primi due minuti di gioco: prima Perisic con il destro servito da Joao Mario, poi la palla viene deviata ed è calcio d'angolo. Sugli sviluppi dello stesso stacco imperioso di Andrea Ranocchia che accarezza la parte superiore della traversa. Al sesto è Candreva a provarci, raccogliendo uno spiovente di Santon dalla sinistra e scaricando un violento destro che viene parato da Sorrentino. Poi ancora tre tiri per l'Inter con Candreva, Santon e Brozovic: tutti e tre però non trovano la porta. Il Chievo al primo affondo al quattordicesimo sfiora il gol con la torsione di testa di Meggiorini, ex Inter che vede rosso quando gioca contro i nerazzurri. L'Inter però non si fa intimidire e Ranocchia prova a finalizzare un'altra occasione di testa, senza trovare fortuna. E' solo il preludio del meritato vantaggio interista: Santon macina ancora metri su metri sulla corsia di sinistra, entra in area e prova la conclusione che viene ribattuta da Sorrentino e arriva fra i piedi di Ivan Perisic che sul tap-in aereo non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Arriva il raddoppio al trentanovesimo: passaggio errato di Inglese recuperato da Brozovic, che senza pensarci troppo lancia Mauro Icardi in campo aperto, con il capitano dell'Inter che si allarga per portarla sul destro e con il tiro piega le dita di Sorrentino e lo infila per la seconda volta. Al 43esimo ultima azione importante della prima frazione: scambi veloci ed intelligenti fra Candreva e Brozovic, il quale innesca Joao Mario che però con il piatto destro non ci mette la giusta decisione e facilita il compito in parata per Sorrentino.

L'Inter festeggia la rete di Perisic | Twitter @inter

SECONDO TEMPO

Riparte a mille l'Inter andando vicinissima al tris con Candreva, gran destro dell'ex Lazio parato da Sorrentino. Passano due minuti e Brozovic sfiora quello che sarebbe stato un gol bellissimo: si gira in area saltando il suo diretto avversario e tenta il diagonale da lato a lato sfiorando il palo della porta del Chievo. Lo cala non molto dopo il tris l'Inter: erroraccio in impostazione di Valter Birsa, Perisic lo recupera e si invola verso la porta sulla sinistra e con il sinistro in diagonale batte nuovamente Sorrentino. Passa un solo minuto e l'Inter rischia il 4-0 con Brozovic, il croato ispiratissimo oggi tira una sassata da fuori area, stavolta Sorrentino ci arriva e devia sul lato. Arriva al minuto 60 il 4-0: Skriniar ruba palla e si lancia in avanti passandola a Brozovic, filtrante del 77 nerazzuro per Candreva che va sul fondo e la crossa sul secondo palo dove proprio Skriniar si fa trovare libero e in tuffo di testa buca Sorrentino per il quarto gol dell'Inter. Il Chievo mai entrato in partita non riesce chiaramente a farlo sotto di quattro reti e l'Inter dà libero sfogo a tutta la sua voglia di giocare e di far divertire, con Candreva e Perisic che avvicinano la manita fra il 32esimo e il 33esimo, l'azione del tiro di Perisic è da antologia del calcio. Poi al minuto 35 sortita spettacolare di Marcelo Brozovic: tunnel e destro a giro sulla traversa, partita clamorosa del croato, che mostra di essere incontenibile quando è in forma. Entrano Karamoh e Dalbert e creano, con l'aiuto di Perisic, due occasioni da rete uguali: cross basso a rimorchio di Dalbert, sul primo Karamoh arriva con qualche secondo di ritardo, sul secondo stoppa bene eludendo la marcatura di Cacciatore e tira con il destro, chiudendo però troppo la conclusione. Nel primo minuto di recupero l'Inter ha ben tre occasioni da gol, tutte e tre parate da Sorrentino: bolide di Perisic, stacco di Ranocchia e destro fantastico da fuori di Borja Valero. Il numero 1 clivense dice di no in tutte e tre queste occasioni. Non può nulla però al 92esimo quando Perisic raccoglie un pallone sporco in area e con il macino la mette all'angoletto firmando la sua prima tripletta con l'Inter e fissando il risultato sul 5-0.

Inter prima ad un punto sul Napoli. Sabato prova del 9 a Torino contro la Juventus.