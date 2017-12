Inter, senti Zanetti: "Difficile migliorare la nostra squadra a gennaio"

inter sito ufficiale

Javier Zanetti, il vicepresidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento Charity Dinner Gala "Un sorriso per Pupi". Ovviamente ha iniziato parlando del match di sabato sera allo Juventus Stadium: "Questa settimana è molto importante, sarà una partita importante per entrambe le società ma non sarà decisiva. Ci prepareremo al meglio come al soluto, con tanto entusiasmo e carattere. Dobbiamo avere consapevolezza di noi stessi e andare a Torino a giocarci la gara".

L'Inter è prima in classifica, Zanetti se lo aspettava?: "La squadra ha grandi potenzialità e valori. L'allenatore è di grande esperienza ed è riuscito ad amalgamare tutto con grande lavoro e umiltà. La squadra fa del lavoro quotidiano la sua forza e si è visto nelle prime 15 giornate. Gli esterni? Candreva e Perisic fanno tantissimi chilometri, aiutano in fase offensiva e anche in quella difensiva. Dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro, specialmente contro la Juve che vince il campionato da 6 anni" Su Icardi: "Sta facendo cose straordinarie ma non lo scopriamo adesso. Anno dopo anno migliora, siamo orgogliosi di averlo come attaccante e come capitano. Il mercato di gennaio? Ausilio è stato molto chiaro. Con una squadra forte come la nostra è difficile fare mercato a gennaio, valuteremo se e come dovremo intervenire ma stiamo molto bene".

In chiusura, molti giornalisti stanno paragonando Spalletti a Mourinho: "Non mi piace fare paragoni, parliamo di due grandissimi allenatori e la loro carriera parla da sola. Mourinho ha fatto cose straordinarie all'Inter, Spalletti sta facendo benissimo e finora il campo gli sta dando ragione".

[fonte: tuttomercatoweb]