Gagliardini verso la Juventus: "L'Inter può togliersi grandi soddisfazioni"

L'Inter di Spalletti si prepara ad affrontare la Juventus di Allegri, in una sfida sempre molto sentita e che alla luce della posizione in classifica delle due squadre assume un valore ancora più importante. Con una vittoria i nerazzurri, che continuano a parlare di obiettivo Champions per la stagione, darebbero un altro messaggio a tutto il campionato. Un messaggio fatto di ambizioni molto importanti, anche superiori a quelle legate ad un posto in Europa nella prossima stagione.

A Inter TV ha parlato Gagliardini che presenta così la sfida in arrivo: "Quanta voglia c'è? Tantissima. Oltre al fatto che è una partita contro una squadra importante come la Juve, ma anche per la situazione in classifica diventa un match fondamentale che dobbiamo assolutamente fare nostro. Giocare le coppe è un obiettivo che si pone qualsiasi squadra, credo sia un vantaggio perché giocarle è sempre un piacere. Poi non affrontare questi impegni permette di risparmiare energie mentali, ma l'obiettivo delle squadre di livello è quello di esserci. Il traguardo dell'Inter, lo abbiamo sempre detto, è quello di arrivare tra le prime quattro. Vediamo dove saremo a marzo, poi diremo dove possiamo arrivare. L'anno scorso abbiamo avuto tanti alti e bassi, quest'anno stiamo trovando continuità nei risultati e nel gioco. Penso possa essere un anno positivo nel quale possiamo toglierci grandi soddisfazioni".

A Premium Sport, invece, si è espresso Antonio Candreva, un altro che dovrebbe essere in campo dal primo minuto, come Gagliardini, nella sfida contro la Juventus: "Il segreto di questa Inter è il lavoro, l'umiltà. Siamo tutti titolari, siamo un bel gruppo. Anche mister Luciano Spalletti è un grande segreto. Juve? Sarà una partita tosta, dove dovremo essere concentrati. Sarà una gara fisica, sono queste le componenti per farci fare un gran match". Spalletti dovrebbe insistere sul 4-2-3-1 che sta dando così tante soddisfazioni in questa prima parte di stagione. Candreva è praticamente sicuro di un posto nel tris alle spalle di Icardi, mentre Gagliardini dovrebbe giocare in mezzo al campo insieme a Vecino. Il tecnico nerazzurro ha praticamente tutta la rosa a disposizione e dopo una settimana di lavoro al Suning Center potrà scegliere con tutta calma la formazione con cui iniziare la partita contro la Juventus di Allegri.