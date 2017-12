Inter-Pordenone live, Coppa Italia 2017/2018

Benvenuti alla diretta scritta, live e online, di Inter - Pordenone, match valido per la Tim Cup 2017/2018.

Il Pordenone, arrivato agli ottavi eliminando Matelica, Lecce, Venezia e Cagliari, si schiererà con Perilli fra i pali, poi linea a quattro di difesa con Nunzella e Formiconi sulle fasce e Bassoli e Stefani centrali. Centrocampo a tre con Burrai centrali e Misuraca e Lulli mezzali. Poi a completare l'11 titolare Berrettoni e Maza che agiranno a supporto di Magnaghi

Sebbene i punti di distacco dal Padova primo in classifica siano ben 9, Colucci schiererà ovviamente il suo miglior 11 possibile. La città è in festa dalla notte di Cagliari e vuole chiaramente continuare a sognare. I neroverdi non hanno nulla da perdere a San Siro, loro che non sono mai neanche stati in Serie B, probabilmente unica cosa in comune con i nerazzurri. Lo stesso Colucci e il presidente Lovisa hanno promesso in conferenza di tornare indietro a piedi nel caso i proprio ragazzi dovessero fare l'impresa. Ben 4000 saranno i tifosi che arriveranno a San Siro a sostenere i neroverdi.

Nella prossima gara di campionato l'Inter dovrà affrontare l'Udinese a San Siro. Le prossime partite dell'Inter saranno molto delicate, perchè potrebbero segnare la svolta per una stagione al momento fantastica, che vede i nerazzurri al comando della Serie A senza mai essere stati sconfitti. L'insidia sulla carta più grande è la Lazio alla diciannovesima giornata. Attenzione però all'Udinese che da quando è arrivato Oddo sembra aver cambiato atteggiamento: prima sconfitta di misura contro il Napoli mettendo in difficoltà i partenopei, poi cinque gol in due partite senza subirne contro Crotone e Benevento.

Ricco turn-over per Luciano Spalletti, che approffitterà di quello che dovrebbe essere un facile avversario per far mettere minuti nelle gambe a giocatori che ha utilizzato poco e di far riposare chi invece ha giocato tanto. In porta Handanovic godrà di meritato riposo, lasciando spazio a Padelli. Difesa a quattro che vedrà Skriniar come pilastro portante, affiancato da Ranocchia e poi sulle fasce Dalbert a sinistra e Nagatomo a destra. Gagliardini e Vecino blocco davanti alla difesa, poi spazio a Karamoh e Cancelo sulle fasce d'attacco, con Brozovic a rifinire sulla trequarti. Eder punta. Non ci sarà Joao Mario visto l'attacco febbrile accusato in settimana, idem D'Ambrosio e Miranda che sono squalificati. Dalla panchina Santon che era uscito per una botta a Torino contro la Juventus.

Icardi in allenamento | Twitter @inter

Le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1) : Padelli; Nagatomo, Ranocchia, Skriniar, Dalbert; Vecino, Gagliardini; Cancelo, Brozovic, Karamoh; Eder

Pordenone (4-3-2-1) : Perilli; Nunzella, Bassoli, Stefani, Formiconi; Lulli, Burrai, Misuraca; Berrettoni, Maza; Magnaghi