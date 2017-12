Inter - Udinese in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti situato a Milano.

Oddo vara il 3-5-2. In porta Bizzarri, trittico difensivo formato da Nuytinck, Danilo e Larsen. Jankto, Halfredsson e Barak catena centrale di centrocampo, Adnan e Widmer ai lati. Davanti, tandem formato da Lasagna e Maxi Lopez.

Una grande storia d’amore finita nel peggiore dei modi. Le strade di Delneri e dell’Udinese si sono divise, ora sulla panchina dei bianconeri siede l’ex tecnico del Pescara Massimo Oddo. Esordio con sconfitta - 0-1 - in casa con il Napoli, poi tre vittorie tra Coppa Italia e Serie A, con la porta inviolata nelle ultime due a fronte di 5 gol siglati. A testa bassa, corre l’Udinese, con un gioco offensivo, veloce e propositivo. La cura Oddo sembra funzionare, ora c’è un ostacolo rilevante come l’Inter. Dura, ma non impossibile; d’altronde - come lui stesso recita - “prima o poi dovranno pur perdere”. Chissà.

Spalletti conferma il 4-2-3-1. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D’Ambrosio, Skriniar, Miranda e Santon. Vecino e Borja Valero in cabina di regia, Brozovic dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

Lo scialbo 0-0 ottenuto in Coppa Italia - passaggio del turno conseguito poi ai rigori - contro il più che modesto Pordenone - compagine di Serie C - ha costretto Spalletti a porsi delle domande, a strigliare la squadra verso un impegno difficile come quello odierno. Impegno che - se portato a termine con i 3 punti in tasca - potrebbe avvicinare l’Inter al titolo di campione d’inverno. Riconoscimento che sulla carta vale zero, ma che insegna in ottica Maggio. Tornano i titolari, tranne Gagliardini che farà spazio a Brozovic. Vincere è obbligatorio, correre per non farsi raggiungere.

Sono 88 i precedenti totali tra le due compagini. Comanda l’Inter con 43 vittorie, l’Udinese ne annovera 20 mentre sono 25 i pareggi. L’ultimo head to head risale al Maggio scorso, ultima giornata di campionato. Roboante 5-2 casalingo dell’Inter, che spera in un tonfo del Milan per andare in Europa League. I nerazzurri ipotecano la vittoria già nel primo tempo con le marcature di Eder, Perisic, e Brozovic. Nella seconda frazione, ancora Eder e l’autogol di Angella cancellano le realizzazioni di Balic e Zapata.

Arbitra Maurizio Mariani coadiuvato da Fiorito e Di Iorio, quarto uomo Piccinini. VAR (Video Assistant Referee) Massa, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Peretti.

