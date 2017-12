Serie A: cade l'Inter dopo 17 giornate, l'Udinese espugna San Siro (1-3)

Dopo sedici partite senza sconfitte, cade l'Inter di Spalletti, battuta da una grande Udinese, che sembra aver trovato nuova linfa vitale dall'arrivo di Massimo Oddo, che ha collezionato nove punti in quattro partite da quando è seduto sulla panchina dei friuliani. Primo tempo in cui i nerazzurri dominano il campo avendo svariate occasioni, concendendo il gol all'Udinese per via di un gravissimo errore in fase di impostazione di Santon. Poi Icardi pareggia subito e l'Inter sfiora più volte il vantaggio. Nel secondo tempo però i nerazzurri praticamente non scendono in campo e l'Udinese ne approfitta. Santon fa ancora un errore grave, allargando di tanto il braccio su un cross di Widmer e regalando il rigore agli ospiti. De Paul trasforma, l'Inter non reagisce a dovere e su un contropiede Barak chiude in conti. Adesso il Napoli e la Juventus hanno l'opportunità di spodestare i nerazzurri dal primo posto.

L'esultanza dopo il gol di Icardi | Twitter @inter

PRIMO TEMPO

Primo pericolo della partita lo porta l'Inter, spiovente di Brozovic da sinistra e colpo di testa di Vecino che finisce sull'esterno della rete, quando sono quasi quattro i minuti di gioco. Ancora nerazzurri di testa, stavolta è Perisic al cross con Candreva che fa un'ottima diagonale offensiva e devia di testa, troppo centrale però per impensierire Bizzarri. I nerazzurri hanno cominciato con il piglio giusto e si vedono i risultati, perchè al nono i padroni di casa sfiorano il vantaggio: gran lavoro di Icardi che si crea lo spazio per andare al cross a cercare Perisic, che in qualche modo conclude di mancino nonostante la marcatura strettissima di Widmer, sfera che sfiora il palo e finisce a lato a Bizzarri battuto. Passa però in vantaggio al primo tiro l'Udinese, aiutata da un pasticcio difensivo di Davide Santon che regala palla a Widmer, cross dello svizzero e battuta facile a rete di Lasagna. Ma l'Inter non fa passare neanche due minuti e la pareggia: palla di D'Ambrosio per Candreva, grandissima giocata dell'ex di giornata, cross perfetto nel mezzo a trovare puntuale come sempre Mauro Icardi, che al volo di destro batte Bizzarri e fa 1-1. Proprio Santon al diciannovesimo prova a farsi perdonare con una conclusione dalla distanza di destro, conclusione dosata bene in quanto a forza, troppo centrale però. Nuova occasione per i padroni di casa, stavolta destro violento da fuori di Candreva che manca la porta di poco. Nerazzurri che non hanno mai smesso di attaccare da inizio partita quando siamo nel minuto ventitre di gioco. Schema da angolo al minuto 35 dell'Inter: cross fuori are di Brozovic per mandare al tiro Candreva, gran destro dell'esterno azzurro deviato in angolo. Proprio sull'angolo occasione clamorosa per Brozovic che si coordina in maniera perfetta con il destro da fuori area scagliando un missile che sfiora la traversa. Ci riprova poco dopo ancora con una conclusione dalla distanza, grande potenza, ma la sfera non si abbassa per tempo. Ennesima occasione al quarantesimo per l'Inter: fantastica giocata in disimpegno difensivo di Skriniar che recupera palla, poi salta un uomo e fa partite il contropiede con un passaggio millimetrico per Perisic, che salta Larsen e tira con il mancino, trovando Bizzarri pronto a respingere via. L'ultima azione de primo tempo è una sponda di Icardi per il destro di Candreva, ma Bizzarri si fa trovare nuovamente pronto.



Supremazia Inter nella prima frazione di gara, i nerazzurri avrebbero sicuramente meritato di andare negli spogliatoi in vantaggio. Coriacea però l'Udinese e brava a sfruttare un gravissimo errore di Santon.

Il gol di Icardi | Twitter @inter

SECONDO TEMPO

Ricomincia fortissimo l'Udinese con Fofana che recupera la sfera e la dà a De Paul che serve Lasagna in anticipo su Skriniar, c'è bisogno di un grande intervento di Handanovic per evitare la doppietta della punta dell'Udinese. Passano in vantaggio i friuliani al minuti 61, fallo di mano di Santon che prova il rigore per l'Udinese, dagli undici metri De Paul spiazza Handanovic e porta in vantaggio i suoi. Disatrosa gara per il terzino sinistro del'Inter. I padroni di casa reagiscono colpendo la traversa con Skriniar di testa su un cross dalla sinistra. Poi su due calci d'angolo consecutivi doppia occasione per l'Inter, prima il colpo di testa di Vecino deviato in corner, poi quello di Gagliardini parato sul primo palo da Bizzarri. In contropiede l'Udinese mette dentro il terzo gol: De Paul architetta l'azione, allarga sulla sinistra per Adnan che crossa sul secondo palo dove Barak è da solo e con il destro batte in diagonale Handanovic.

L'Inter ci prova ma non riesce ad incidere quanto basta per poter segnare, a San Siro cala il sipario sulla prima sconfitta stagionale dei nerazzurri, l'Udinese esce con tre punti dal Meazza.