Spalletti: "Bisogna rendere onore a questa Inter"

La sconfitta di San Siro contro l'Udinese non può e non deve cancellare tutto quello che di buono ha fatto l'Inter di Luciano Spalletti fino a questo momento. I risultati sono stati assolutamente positivi e la classifica dei nerazzurri è lì a dimostrarlo sotto gli occhi di tutti. La voglia di ripartire già dal prossimo turno di campionato per rimanere ai piani altissimi della classifica sembra già essere stata incanalata in tutte le menti dei giocatori.

In occasione della festa di Natale del club ha parlato Luciano Spalletti che si è diviso tra gli auguri e alcune considerazioni più legate al campo: "Speriamo sia un Natale senza tregua di serenità, abbracci e divertimento. Chiaro che lo dobbiamo usare anche per stare vicini ai nostri calciatori perché non sono quelli che hanno perso 3-1 ma che hanno fatto 40 punti in 17 partite e bisogna rendergli onore. Spesso quando devo parlare della mia squadra cito spesso il contorno e i tifosi sono una seconda squadra, ne fanno parte, sono dietro le quinte e ci accompagnano dandoci l'augurio migliore per la prossima partita. Ci hanno applaudito anche dopo la sconfitta e ci aiutano a diventare più forti. Io ho solo due vizi, calcio e famiglia, chiamiamoli amori più che vizi. L'hashtag di stasera? Non cambia, cerchiamo di stare più vicini possibile a questi colori, so da dove siamo partiti e cosa ci siamo portati dietro, arrivano anche le difficoltà, dobbiamo attraversarle per completare il nostro percorso verso gli obiettivi. Tantissimi auguri di buon Natale a tutti attraverso l'amore delle vostre famiglie e le persone che vi sono più care".

Oltre al tecnico ha parlato anche Mauro Icardi, capocannoniere stagionale dell'Inter con i suoi 17 gol già messi a segno in campionato: "Ci troviamo qua con un risultato non felice ma festeggiamo questo Natale tutti insieme per celebrare il cammino fatto fin qui. In famiglia abbiamo 5 figli, i cani da sistemare, tante cose da gestire prima di Natale. Mancano ancora dei regali da fare ma l'albero sarà pieno, ci penserà Babbo Natale... Speriamo di fare una bella partita col Sassuolo e dare ai tifosi la gioia che meritano. La preparazione cambia tanto con questi turni di campionato, noi sudamericani eravamo abituati a festeggiare con le famiglie, questa settimana non ci si può muovere e dobbiamo portare qui le famiglie, un bel cambiamento. Il Sassuolo gioca bene da un paio di anni, lo sappiamo bene, è stata difficile contro di loro perché giocano insieme da diversi anni e faranno sicuramente una bella prestazione e una bella partita, noi faremo di tutto per ripartire bene da subito. Speriamo di iniziare bene il nuovo anno".