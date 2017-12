Inter, resta nel mirino Nicolò Barella. Fonte foto: Twitter

L'Inter è in lotta per la conquista dello Scudetto, ma i suoi uomini mercato già lavorano in ottica futura. La squadra nerazzurra, infatti, è in pole position per Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, letteralmente esploso nel 'suo' Cagliari, ha ovviamente destato l'interesse delle big del nostro calcio. Oltre ai nerazzurri, anche la Juventus ha chiesto informazione ai rossoblù circa il gioiellino in questione, ma senza ombra di dubbio è la Beneamata che al momento è in primissima fila, a corteggiare il classe 1997.

La corte nerazzurra è iniziata qualche mese fa, gli uomini mercato nerazzurri hanno dato vita ad un lungo flirt con il giocatore e con la società che ne detiene il cartellino. Piero Ausilio, infatti, ha incontrato l'agente del calciatore, Alessandro Beltrami, in due occasioni (a Manchester e proprio in Sardegna, prima del match tra Cagliari e Inter) per ottenere un’opzione morale sul giocatore. Un duro lavoro, con il chiaro obiettivo di strappare Barella alla concorrenza, soprattutto della Juventus, come sempre molto attenta ed attiva verso i migliori giocatori italiani, emergenti.

Il presidente sardo Tommaso Giulini ha sparato però alto, infatti secondo Tuttosport ha chiesto non meno di 35 milioni di euro per lasciare andare via il mediano 'homemade', suo pupillo e titolare insostituibile del Cagliari edizione 2017/2018. L'Inter ha barcollato, essendo le richieste del numero uno cagliaritano altissime, infatti proprio per questo motivo la dirigenza nerazzurra ha chiesto informazioni al Bologna circa il profilo e la fattibilità di una trattativa riguardante Godfred Donsah, che di mestiere ricopre il suo stesso ruolo. Resta Barella l'obiettivo in cima alla lista dei desideri di Suning, ma lo stesso è valutato dalla dirigenza cinese circa 18. Balla quindi una forbice di 12 milioni, considerando il fatto che Giulini prenderà in considerazione solo richieste pari ad almeno 30 milioni. Non noccioline.

Luciano Spalletti avrebbe già avallato un suo possibile acquisto, l'Inter manterrà le antenne drizzate in attesa di eventuali sviluppi.