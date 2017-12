Inter, ultime e convocati: ballotaggio Brozovic-Joao Mario. Nagatomo al posto di Santon

Da sinistra: Gaglardini, D'Ambrosio e Candreva in viaggio con la squadre verso Sassuolo | TWITTER @Inter

Dopo la rovinosa caduta di Milano contro l'Udinese, l'Inter ha subito la possibilità di riscattarsi con una partita decisamente alla portata dei nerazzurri di questa stagione. Contro gli emiliani l'Inter ha ottimi ricordi, in particolare vengono in mente i due 7-0 consecutivi inflitti. C'è stato anche qualche risultato negativo, ma è chiaro che i nerazzurri quest'anno siano rinati sotto differente luce, quella portata da Spalletti e dalla nuova società, pronta a spendere e a farlo in maniera oculata.

PROBABILE FORMAZIONE - Handanovic sarà chiaramente il titolare in porta, quest'anno lo sloveno più che mai sembra essere in stato di grazia, aiutato probabilmente dalla buona forma dell'intera squadra, cosa su cui non ha potuto sempre contare nelle passate stagioni. Al centro la coppia Skriniar-Miranda è insostituibile, per quanto Ranocchia abbia fatto bene nelle sue due uscite da titolare quest'anno (contro il Chievo e contro il Pordenone). D'Ambrosio anche è ormai da tempo diventato punto di riferimento sulla fascia destra. Su quella sinistra invece potrebbe rivedere il campo dal primo minuto in campionato Nagatomo, soprattutto vista l'ultima gara disputata da Santon, al quale vanno addossate buona parte delle colpe dell'1-3 di San Siro contro l'Udinese di Oddo. Vecino è squalificato, quindi dal primo minuto ci sarà Gagliardini ad assistere Borja Valero. Una coppia che si completa abbastanza bene, viste le manzioni da interditore date ad Spalletti a Gagliardini in questa stagione. Dietro le punte lotta a due fra Brozovic e Joao Mario, con il croato in vantaggio visto il buon periodo che sta avendo. Il portoghese ha però necessità di giocare in vista di Gennaio, sia per avere una possibilità di restare a Milano, sia per non farne svalutare il prezzo in caso di partenza. In attacco i soli tre: Candreva, Icardi, Perisic. Un trittico ormai imprescindibile per Spalletti, tre quarti dei gol dell'Inter partono dal loro piede.

I CONVOCATI - ​Non convocati solo lo squalificato Vecino e il lungodegente Vanheusden.

PORTIERI: 1 Handanovic , 27 Padelli, 46 Berni

DIFENSORI: 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 25 Miranda, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 55 Nagatomo

CENTROCAMPISTI: 5 Gagliardini, 10 Joao Mario, 20 Borja Valero, 77 Brozovic

ATTACCANTI: 9 Icardi, 17 Karamoh, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 99 Pinamonti