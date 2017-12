Il post di Sassuolo-Inter, Spalletti: "Abbiamo pagato alcuni episodi". Cancelo: "Dobbiamo tornare a vincere" | Foto Twitter Inter

L'Inter cade ancora dopo la sconfitta contro l'Udinese della scorsa settimana: la squadra di Spalletti perde in trasferta contro un Sassuolo in netto rialzo nelle ultime settimane. Una sconfitta che arriva nel momento più importante della stagione, alla vigilia delle sfide con Milan e Lazio e nel momento in cui il Napoli è tornato a fare punti allungando a 5 punti il distacco con i nerazzurri. La Roma resta a -2 ma deve ancora scendere in campo questa sera con la Juve - e recuperare la gara contro la Samp - con i giallorossi che possono effettuare il sorpasso o i bianconeri allungare. Ha parlato al termine della partita ai microfoni di Premium Sport il tecnico Spalletti, mentre Gagliardini e Cancelo hanno analizzato la partita al canale della società InterTV.

Il tecnico di Certaldo ha commentato così la prestazione della squadra: "Dentro queste due sconfitte ho visto delle prestazioni. Dove ci sono stati dei momenti in cui non siamo stati continui, bravi a saper prendere il vantaggio che la situazione aveva creato, non furbissimi, ma anche oggi abbiamo fatto una prestazione importante. Non dovevamo prendere gol in ripartenza e invece lo abbiamo preso. Ci sono andati male quegli episodi dove avevamo creato dei presupposti per fare male ed è arrivata la sconfitta. Secondo me, globalmente abbiamo fatto una buona prestazione, poi è chiaro che bisogna entrare nei dettagli ed essere più smaliziati. In alcune situazioni avrò da dire qualcosa, ma si va soprattutto a prendere quelle di squadra. La squadra ha fatto la partita, è stata dentro, li abbiamo tenuti nell’area di rigore. Serviva più attenzione in quelle due, tre circostanze, abbiamo pagato a caro prezzo tante situazioni che non costavano quel prezzo in questa partita".

Spalletti ha analizzato anche la partita dei singoli, tra cui D'Ambrosio e Cancelo: "D’Ambrosio la sua partita la fa sempre, sia a destra che a sinistra, mentre la spinta con Cancelo è stata continua e di qualità. Si è parlato di quello che è stato il suo mancato equilibrio, ma lui lo squilibrio lo ha portato soprattutto agli altri. Non abbiamo fatto gol, ma secondo me la reazione c’è stata”.

Gagliardini ha parlato così della prestazione della squadra: "Il Sassuolo ha difeso molto bene, è una squadra cattiva, ha fatto la sua partita ripartendo, a volte siamo stati bravi a non lasciarglielo fare, dobbiamo stare più attenti in quelle occasioni in cui abbiamo concesso loro di ripartire. C’è stata, c’è stata la reazione, abbiamo creato tante occasioni, c’è solo mancata un po’ di cattiveria in più sotto porta e nel non farli ripartire. Durante la settimana lavoriamo tanto e bene, c’è stata mancanza di attenzione in certi episodi e non deve più accadere. Volevamo riprendere il cammino interrotto con l’Udinese, non è stato così, dobbiamo lavorare in settimana per far sì che si torni a vincere". L'ex Atalanta ha commentato la posizione da difensore centrale, ruolo ricoperto negli ultimi minuti: "Loro erano tutti schiacciati, io mi sono abbassato per sopperire all’assenza di Miranda. Avevo già giocato in questo ruolo in Serie B, penso di poterlo ricoprire“.

Tra i più positivi della trasferta emiliana c'è sicuramente Cancelo, che ha parlato della sua partita: "È il ruolo in cui ho sempre giocato, è quello che mi piace fare. Anche se era la prima volta che lo ricoprivo qui all’Inter. Posso comunque giocare in vari ruoli. Gol Sassuolo? Abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare con il rigore, anche altre occasioni. Non siamo riusciti a trovare il gol che ci desse i tre punti. Dobbiamo vincere, siamo l’Inter, ci aspettano due partite contro grandi squadre, ma siamo l’Inter e dobbiamo vincere”.