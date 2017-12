Icardi-Perisic, l'appannamento pesa sul momento dell'Inter

Twitter.com

L'Inter di Spalletti si avvicina al derby di Coppa Italia reduce da due sconfitte consecutive in campionato che hanno in qualche modo interrotto un volo che sembrava poter continuare a puntare verso posizioni altissime della classifica. Una delle cause di questi ultimi risultati potrebbe essere ricollegata anche alle prestazioni in calo di Icardi e Perisic che fino a poche settimane fa trascinavano la squadra con prestazioni importanti e numeri personali notevoli.

Icardi ha sbagliato un calcio di rigore contro il Sassuolo e in generale non ha avuto quel killer instinct che in tante altre occasioni aveva dimostrato. In più bisogna sottolineare come in casa Inter se non segna l'argentino si fa fatica a trovare un'alternativa credibile in zona gol. La squadra lavora tutta per mettere Icardi nelle migliori condizioni per segnare e fino a questo momento i numeri dell'argentino in campionato dicono che il campionato di Icardi è quello di un grande attaccante e di un grande giocatore. Certo l'appannamento delle ultime prestazioni pesa sui risultati della squadra e Spalletti ha già fatto capire tra le righe che gradirebbe dal mercato di gennaio un'alternativa di livello all'argentino, forse per evitare situazioni come quelle delle ultime settimane.

Un discorso simile può riguardare anche Perisic. Il croato continua ad essere un giocatore molto importante per questa Inter. Lui e Candreva sono i giocatori attraverso cui passano quasi tutte le manovre offensive dei nerazzurri. Spalletti punta a sfondare sulle fasce, consapevole di come per vie centrali sia più complicato sia perché i sistemi difensivi delle altre squadre tendono a concedere qualcosina di più sugli esterni, sia perché il trequartista dell'Inter ancora non è stato individuato con certezza. Perisic fa della condizione fisica uno dei suoi punti di forza e quando questo aspetto non è al massimo la differenza in campo si nota. Le giocate diventano meno decisive e spesso Perisic sembra quasi intestardirsi pur di riuscire a dare il proprio contributo. In ogni caso sembra difficile immaginare il derby di Coppa Italia senza la coppia Icardi-Perisic ancora una volta in campo dal primo minuto.