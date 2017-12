Derby, Lazio, Fiorentina e Roma. Poker di sfide importanti per l'Inter

Twitter.com

Il 2017 sta quasi per finire, eppure per l'Inter sta per iniziare un periodo intenso in campo, sia dal punto di vista del numero degli impegni sia dal punto di vista del nome degli avversari che la squadra di Spalletti si troverà ad affrontare. Il calendario tra Coppa Italia e campionato dice questo infatti: derby contro il Milan, poi Lazio, Fiorentina e Roma in serie in campionato. Per rimanere nelle primissime posizioni della classifica servono risultati importanti.

Sembra esserne consapevole anche Luciano Spalletti che a Premium Sport ha parlato brevemente del periodo che attende l'Inter: "Può essere un periodo importante, chiaramente queste avversarie hanno un valore alto, ma bisogna vincere tutte le partite e tutte possono creare difficoltà". Da una parte la consapevolezza di avere una squadra con mezzi importanti per le mani, dall'altra la cautela nel presentare i prossimi impegni che attendono l'Inter. La Coppa Italia, ad esempio, non è forse il primo obiettivo stagionale, ma il fatto di affrontare il Milan cambia un po' le valutazioni in casa nerazzurra. Spalletti infatti sembra orientato a limitare al massimo il turnover.

La difesa cambierà volto per forza di cose perché D'Ambrosio e Miranda non ci saranno per infortunio, come riportato dal sito ufficiale della società: "Danilo D'Ambrosio e Joao Miranda si sono sottoposti a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo essere stati anzitempo sostituiti nella gara contro il Sassuolo. Per il difensore italiano lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, per il difensore brasiliano lesione di primo grado al soleo della gamba destra". Entrambi non ci saranno di sicuro contro il Milan e anche nella prossima giornata di campionato. La speranza di Spalletti e di tutta l'Inter e di recuperare il prima possibile entrambi i giocatori che hanno dimostrato di essere importanti in questa prima parte di stagione.