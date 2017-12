Inter, le ultime prima del mini-derby di Coppa Italia: Joao Mario e Cancelo titolari?

Joao Cancelo tornerà in campo in Coppa Italia dopo la buona prova contro il Sassuolo. | inter.it

Per una volta, nemmeno il calcio nostrano si ferma per le feste natalizie. Anzi, per quello che riguarda strettamente le proprie squadre, la Lega ha reso più folto il calendario in questo periodo dell'anno, inserendo anche i quarti di finale di Coppa Italia da svolgersi nei prossimi giorni. Nel programma, in particolare, spicca la sfida il derby di Milano, in cui l'Inter troverà sul proprio percorso il Milan, con l'obbligo di trovare una vittoria che si tradurrebbe sicuramente in un'energia psicologica tutt'altro che da sottovalutare, in quello che è un confronto fra due compagini sicuramente in un brutto momento (vengono entrambe da due sconfitte consecutive in Serie A).

Per Luciano Spalletti e i suoi, dunque, si predispone una gara piuttosto importante lungo il percorso stagionale. Per quello che riguarda la probabile formazione, il tecnico di origine toscana sembra orientato verso la conferma del 4-2-3-1 ed ha tutto sommato un'idea abbastanza chiara di quello che sarà l'11 che dovrà scendere in campo. In particolare, davanti al portiere di Coppa, cioè Padelli e non Handanovic, con Miranda che ha rimediato un infortunio nella gara contro il Sassuolo di sabato, al centro della difesa sarà obbligato l'impiego del duo con Skriniar a far coppia con Ranocchia. La sfida di Reggio Emilia in campionato ha procurato un altro infortunio ai milanesi, vale a dire quello di D'Ambrosio: sulle corsie arretrate dunque è pronto ad un nuovo test il neo-acquisto Joao Cancelo, con Nagatomo favorito su Santon per prendere il posto sulla sinistra (e Dalbert nuovamente soltanto a disposizione).

Dal centrocampo in su non dovrebbero invece esserci grosse novità. L'intoccabile Vecino, in mediana, comporrà la coppia titolare insieme al più giovane Gagliardini, con Brozovic sempre più indirizzato verso la panchina. Sarà dunque Joao Mario, a meno di grosse sorprese, a prendere il posto alle spalle dell'uomo partita dell'ultimo derby in ordine cronologico, vale a dire Icardi. Anche per quello che riguarda gli esterni alti, in conclusione, non dovrebbe esserci turnover: a destra Candreva, dall'altro lato Perisic. La probabile formazione per domani è dunque completa:

Inter (4-2-3-1): Padelli; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Spalletti