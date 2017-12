Inter - Lazio in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18:00)

Google Plus

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 posti a sedere situato a Milano.

Ancora 3-5-1-1 per Inzaghi. Strakosha tra i pali, trittico difensivo formato Wallace, Radu e De Vrij. Leiva guardiano del centrocampo, a sua protezione Milinkovic-Savic e Parolo con Lulic e Marusic terzini a tutta fascia. Davanti, Luis Alberto a supporto di Immobile.

La Lazio ha la ghiotta possibilità di sprintare verso l’obiettivo Champions. Le vittorie contro Crotone e Fiorentina - seppur in Coppa Italia - hanno restituito vigore e rabbia agonistica ad una compagine scarica dopo la sconfitta contro il Torino ed il 3-3 esterno contro l’Atalanta. Inzaghi ed i suoi volano a San Siro; ad aspettarli una Inter che deve presentarsi - per forza di cose - con il coltello fra i denti, ma che è tutto fuorché sicura di riuscire a farlo. Una vittoria consentirebbe ai biancocelesti rosicchiare punti alla stessa Inter e di non perdere terreno dalla Roma.

Fonte: S.S. Lazio/ Facebook.

Inzaghi in conferenza stampa.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da Cancelo, Skriniar, Ranocchia e Santon. Vecino e Gagliardini in cabina di regia, Borja Valero dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

Nemmeno il tempo di metabolizzare la 3^ sconfitta consecutiva, nemmeno il tempo di metabolizzare un derby perso. L’Inter viene subito catapultata in campo, e la parola d’ordine è una soltanto: reagire. Il match contro la Lazio potrebbe essere fondamentale in chiave Champions, visto che con una vittoria gli uomini di Spalletti distanzierebbero i capitolini di 7 punti, anche se quest’ultimi hanno una gara da recuperare. Eppure il momento non è dei migliori, ed i nerazzurri rischiano una debacle che vanificherebbe il duro lavoro costruito fino ad adesso. Mancano due pilastri difensivi come Miranda e D’Ambrosio, il gruppo deve compattarsi.

Spalletti in conferenza stampa.

Sono 148 i precedenti totali in Serie A tra le due compagini. L’Inter comanda con 61 vittorie, la Lazio ne annovera 35 mentre sono 52 i pareggi. L’ultimo head to head risale al Maggio scorso. Vittoria esterna degli uomini di Vecchi, che reagiscono al gol in apertura di Keita con le marcature di Andreolli e l’autogol di Hoedt. Nel corso della ripresa, Eder chiude la contesa al 74’.

Fonte: Inter/ Facebook.

Arbitra Gianluca Rocchi coadiuvato da Di Liberatore e Tasso, quarto uomo Abisso. VAR (Video Assistant Referee) Damato, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Saia.