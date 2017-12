Inter - Lazio, le formazioni ufficiali - Inter Twitter

Riflettori a San Siro. L'Inter di Spalletti, reduce da due battute d'arresto con Udinese e Sassuolo e dall'eliminazione di Coppa con il Milan, attende la Lazio di Inzaghi, al contrario in un momento estremamente positivo. Martedì il sigillo con la Fiorentina per acquisire la semifinale di Tim Cup, quest'oggi l'assalto all'Inter. Le due squadre sono al momento in lotta per un piazzamento Champions, tre punti pesanti quindi quelli in palio alla scala del calcio.

Inter

Due cambi per Spalletti rispetto all'undici di Coppa. A sinistra, Santon rileva Nagatomo, sulla trequarti spazio a Borja Valero, in campo solo nella ripresa con il Milan. Tridente di gala, si accomodano in panchina Joao Mario e Brozovic. Ranocchia fa coppia con Skriniar. Fuori causa, come noto, D'Ambrosio e Miranda.

Inter Twitter

Lazio

Bastos vince il ballottaggio dietro e completa il pacchetto a tre con Radu e de Vrij. Marusic e Lulic in corsia, regia a Leiva. Immobile, pienamente recuperato, si muove un passo oltre L.Alberto. Inzaghi si affida ai titolarissimi.

Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile