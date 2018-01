Inter, Ausilio e Sabatini alla caccia di occasioni | www.twitter.com (@HenrikhMkh)

Parola d’ordine: pazienza. L’Inter affronta la finestra invernale di mercato senza troppi affanni o con interventi obbligati ed Ausilio e Sabatini resteranno con le antenne dritte, in attesa di una occasione da cogliere. La squadra funziona grazie alla guida di Luciano Spalletti, ma in alcuni reparti c’è la necessità di ampliare il numero di scelte, come per esempio il centrocampo. Non è un mistero che il tecnico di Certaldo sia alla ricerca di un uomo che possa offrire estro e qualità nella zona centrale della trequarti, visto che in quella posizione Borja Valero è adattato – e nelle ultime uscite ha un po’ faticato , Brozovic non è affidabile al 100% e Joao Mario ha deluso.

Il nome preferito dal club nerazzurro resta quello di Javier Pastore: Sabatini è un grande estimatore del Flaco – lo portò lui a Palermo – e l’argentino non ha mai nascosto che accetterebbe volentieri un ritorno in Italia, ma il Paris Saint-Germain per ora fa resistenza e l’Inter non può permettersi un esborso importante per via dei paletti fissati dal Fair Play finanziario. Ecco dunque che salgono notevolmente le quotazioni di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è uscito dai radar di Josè Mourinho al Manchester United dopo un inizio di stagione ad alto livello e lo Special One potrebbe anche favorire la sua partenza verso Milano, magari con l’inserimento nella trattativa di Joao Mario, anche se il portoghese non sembra scatenare grossi entusiasmi dalle parti di Old Trafford. Per ultimo, l’idea Gerard Deulofeu resta una per adesso una suggestione: lo spagnolo ha caratteristiche differenti – ala pura – e rappresenterebbe più che altro un ricambio per Perisic o Candreva – potrebbe però diventare utile nel momento in cui l’ex laziale venisse spostato in posizione centrale, cosa da non escludere; in questo caso il Barcellona sarebbe disponibile anche ad una soluzione di prestito.

Resta in stallo la situazione legata a Ramires: per il brasiliano sembrava fatta, ma la pista si è raffreddata; ora il giocatore – di proprietà dello Jiangsu Suning – spinge per il trasferimento in Italia ed è probabile che questa operazione resti in stand by fino a fine gennaio. Infine, questione difesa: il pacchetto arretrato è corto – con l’infortunio di Miranda, gli unici centrali disponibili sono Skriniar e Ranocchia – ma anche in questo caso le possibili operazioni sono di difficile realizzazione già a gennaio. Il primo obiettivo è senz’altro Stefan De Vrij, che non rinnoverà con la Lazio: per l’olandese si prospetta un duello con il Barcellona.