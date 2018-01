Inter, le ultime e i convocati per il match con la Fiorentina

La trasferta di Firenze per l'Inter è fondamentale per mettere definitivamente alle spalle la crisi di risultati avuta negli ultimi mesi ma soprattutto vincere significherebbe battere in trasferta una squadra ostica come la Fiorentina tenendo inviolato il tabellino sconfitte contro le top del calcio italiano. Spalletti sa che in momenti come questi, con il mercato bloccato fino a che non verrà ceduto nessuno, fare bene significherebbe far tornare il sorriso ai tifosi e l'entusiasmo che avevano contraddistinto i nerazzurri nella prima fase di stagione. La squadra è partita alla volta di Firenze nel pomeriggio, con la rifinitura programmata per domani mattina e il match poi domani sera nell'anticipo della 20^ giornata.

Spalletti non vuole cambiare ma vuole affidarsi sempre agli stessi uomini, sia a causa delle assenze per infortunio, sia per la mancanza di ricambi in panchina. Il modulo sarà sempre il solito, il 4-2-3-1: davanti ad Handanovic ci saranno ancora Ranocchia e Skriniar, con Miranda che tornerà solamente a metà gennaio; a sinistra viene conformato l'ottimo Cancelo mentre a destra Santon è in vantaggio su Nagatomo. In mezzo al campo a fare muro ci saranno l'ex Vecino e Gagliardini, con un altro ex come Borja Valero sulla trequarti, con la conseguente esclusione di Joao Mario, pezzo pregiato del mercato nerazzurro che può sbloccarsi solo con la cessione del portoghese. Sugli esterni sono chiamati a tornare in forma Candreva e Perisic, con anche Icardi in attacco atteso da un riscatto e da un ritorno al gol che manca dal match perso per 1-3 contro l'Udinese.

Sono in totale 20 i convocati da parte di Spalletti per la sfida di domani sera al Franchi. Out gli infortunati Miranda e D'Ambrosio, manca dalla lista anche Pinamonti mentre è presente il capitano della Primavera Lombardoni. L'elenco completo:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 21 Santon, 29 Dalbert, 37 Skriniar, 55 Nagatomo, 98 Lombardoni;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 10 Joao Mario, 11 Vecino, 20 Borja Valero, 77 Brozovic;

Attaccanti: 9 Icardi, 17 Karamoh, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva