Fiorentina - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Si gioca all’Artemio Franchi, impianto da 46.600 persone a sedere situato a Firenze.

Spalletti conferma il 4-3-3. Tra i pali Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da Cancelo, Skriniar, Ranocchia e Santon. Gagliardini e Vecino frangiflutti di centrocampo, Borja Valero dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

L’Inter riparte, il 2018 sarà un anno importante. Il pareggio ottenuto a San Siro contro la Lazio ha permesso ai nerazzurri di ripartire, di muovere la classifica e tenere a distanza le inseguitrici, dopo le 3 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Il mercato non porterà rinforzi di spessore, così Spalletti deve - per forza di cosa - valorizzare ulteriormente l’11 a disposizione. Fiorentina e Roma saranno due tappe importanti per capire a che punto sono i nerazzurri dopo uno scoppiettante girone d’andata. Serve vincere.

Pioli punta sul 4-3-3. In porta Sportiello, a sua protezione Astori e Pezzella con Laurini e Biraghi terzini. Badelj faro di centrocampo, Veretout e Benassi mezz’ali. Davanti, Thereau e Chiesa a supporto di Simeone.

La Fiorentina cresce giornata dopo giornata sotto i dettami di un allenatore intelligente e sagace come Stefano Pioli. Lo smantellamento massiccio dell’estate scorsa non ha scosso il tecnico ex Inter, che ha valorizzato i nuovi giocatori acquistati creando uno scheletro solido e con un’idea di calcio ben precisa. Importante l’acquisto di Benassi, termometro del centrocampo, e la formazione di un tridente pungente. In campionato, i gigliati sono reduci da 7 risultati utili consecutivi e l’Europa dista solo 3 punti; contro l’Inter per stupire e strappare punti.

Sono 159 i precedenti totali nella massima serie tra le due compagini. Comanda l'Inter con 65 vittorie, la Fiorentina ne annovera 44 mentre sono 50 i pareggi. L'ultimo head to head risale ad Agosto scorso, 1° giornata del campionato in corso: roboante 3-0 da parte dei nerazzurri, che iniziano la stagione nel miglior modo possibile. Apre le marcature il rigore di Icardi, che si ripete al 15' e manda l'Inter negli spogliatoi sul 2-0. Nella ripresa, il gol di Perisic sancisce il definitivo 3-0.

Arbitra Paolo Valeri coadiuvato da Giallatini e Dobosz, quarto uomo Pasqua. VAR (Video Assistant Referee) Fabbri, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) La Penna.