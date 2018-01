Inter - Roma in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano.

4-3-3 per Di Francesco. Alisson tra i pali, Fazio e Manolas a sua protezione con Florenzi e Kolarov terzini. Strootman faro di centrocampo, Pellegrini e Nainggolan mezz'ali. Davanti, Gerson ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

Di Francesco striglia i suoi, vuole attaccamento alla maglia e grinta per la sfida contro l'Inter. Predica anche calma, in un ambiente scombussolato dalle vicende interne e dal mercato. Dzeko - titolare - ed Emerson sembrano sul piede di partenza, a Roma arriverebbero 50 mln e Batshuayi, in prestito. I capitolini, però, hanno bisogno di certezze e punti, e lo scontro Champions contro l'Inter si deve vincere. A San Siro con tenacia.

Di Francesco in conferenza stampa.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. Handanovic tra i pali, difesa composta - destra verso sinistra - da Cancelo, Skriniar, Miranda e Santon. Vecino e Gagliardini frangiflutti di centrocampo, Borja Valero dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

L'Inter ha bisogno della vittoria, ha bisogno dei tre punti. Il pareggio esterno contro la Fiorentina ha costretto i nerazzurri all'ennesimo stop. La vittoria manca da un mese e mezzo - 5-0 vs Chievo - e la Champions non è più una questione tranquilla. Spalletti ha trovato Lisandro Lopez nel mercato di Gennaio - acclamato rinforzo difensivo - aspetta Rafinha, ma stasera deve contare sugli 11 giocatori storici. Torna Miranda. Contro la Roma una sola strada: vittoria, scendendo con l'elmetto in campo.

Le parole di Spalletti.

Sono 169 i precedenti totali nella massima serie tra le due compagini. Comanda l'Inter con 72 vittorie, la Roma ne annovera 49 mentre sono 48 i pareggi. L'ultimo head to head risale ad Agosto scorso, 2° giornata del campionato in corso: passano in vantaggio i capitolini con Dzeko, ma Icardi, nella ripresa, si scatena; doppietta in 10 minuti per ribaltare il risultato prima del definitivo 1-3 firmato Vecino su assist di Perisic.

Arbitra Davide Massa coadiuvato da Meli e Costanzo, quarto uomo Banti. VAR (Video Assistant Referee) Damato, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Vuoto.