Inter: ufficiale Rafinha, Eder e Joao Mario in Premier?

source photo: profilo Twitter Inter

"FC Internazionale Milano e FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il prestito di Rafinha fino al 30 giugno 2018. Il club nerazzurro detiene un'opzione per l'acquisto del giocatore per 35 milioni più 3 milioni di euro in bonus, che dovrà essere esercitata prima del termine dell'attuale stagione sportiva". Con questo comunicato ufficiale la società nerazzurra comunica di aver completato l'iter per l'ingaggio a titolo temporaneo del centrocampista brasiliano, lungamente cercato e prelevato dagli spagnoli del Barcellona.

Classe '93, Raphael Alcantara do Nascimiento è un calciatore davvero duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di mediano che quello di centrocampista centrale, senza disdegnare la posizione di ala destra. Un atleta a tutto tondo, molto tecnico ma spesso pronto anche in fase di recupero palla. Con il suo arrivo, Spalletti potrà finalmente rinforzare il centrocampo, possibilmente utilizzando l'ex Barça proprio alle spalle di Mauro Icardi, cucendogli addosso quel ruolo che tanto sembrava adatto a Borja Valero prima della flessione collettiva della rosa.

Nella giornata di oggi, il brasiliano ha preso parte alle visite mediche di rito, incontrando successivamente Icardi e compagni. Tra questi, potrebbe non giocare al fianco di Rafinha Eder, molto vicino al Crystal Palace. Vicino alla cessione per una cifra intorno ai dieci milioni di euro, l'italo-brasiliano sembrerebbe felice della destinazione, in una rosa militante nel miglior campionato del mondo. Fari puntati anche su Joao Mario, che dopo aver rifiutato moltissime squadre sembrerebbe vicino al West Ham: gli hammers avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto, ingolosendo l'Inter.