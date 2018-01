Serie A: la Spal pareggia al 90' con Paloschi, 1-1 con l'Inter

Altro pareggio per l'Inter, che continua con il suo digiuno di vittorie che ormai dura dalla sfida dello Stadium contro la Juventus. Continua in particolare anche il momento no del reparto avanzato nerazzurro che fatica a segnare. Oggi ci ha dovuto pensare Vicari a depositare la palla nella propria porta per far segnare sul tabellino una rete ai nerazzurri. Prestazione ancora una volta pigra ed imprecisa, punita dalla voglia della Spal che non ha mai mollato un metro per l'intera partita e ha meritatamente trovato il pareggio nei minuti finali grazie ad una spizzata di Paloschi. L'Inter adesso rischia seriamente di uscire fuori dalla zona Champions, mentre la Spal guadagna un punto importantissimo per la salvezza.

PRIMO TEMPO

Al quattordicesimo prima palla gol della partita: azione avvolgente dell'Inter che con Borja Valero e Vecino che scambiano velocemente riesce ad andare sul fondo, con l'uruguayano che la dà al limite per Candreva, l'ala azzurra entra in area e calcia con forza, Meret c'è e risponde. Replica la Spal con Alberto Grassi, trovato da Lazzari con un cross dalla fascia destra, terzo tempo dell'ex atalantino e palla alta oltre la traversa. Poi ancora nerazzurri al 31esimo, sventagliata precisa e morbida di Borja Valero per Perisic che di prima col mancino cerca il palo più lontano senza trovarlo. La partita è equilibrata e la Spal ancora una volta non abbandona la contesa. Antenucci approfitta di un errore in impostazione dell'Inter e conclude immediatamente, trovando però la parata sicura di Handanovic. Occasione anche per Icardi al termine del primo tempo: prolungamento di D'Ambrosio per la punta di Rosario, il suo destro però risulta non preciso e non trova la porta.

Finisce poi con un altro tiro sbilenco di Skriniar un primo tempo certamente non al cardiopalma, Inter comunque lievemente meglio della Spal, che ha però dimostrato di saper colpire quando può.

SECONDO TEMPO

L'Inter la sblocca al minuto 49, o meglio lo fa la Spal per i nerazzurri: cross innocuo di Cancelo, ma Vicari nel tentativo di agganciare la sfera beffa Meret e la mette nella porta sbagliata. Sfiora il raddoppio al tredicesimo l'Inter: verticalizza Brozovic per Perisic, il 44 scarica a rimorchio per Vecino che stoppa e va con il piattone, Meret con uno straordinario colpo di reni la mette in angolo. Ancora l'Inter tre minuti dopo, sfrutta nuovamente un contropiede grazie a Cancelo che si prende la palla e percorre tutto il campo fino ad arrivare al limite dell'area, dove apre il piattone destro che sfiora il palo. La Spal prova a rispondere con un'azione individuale di Kurtic, che dal limite dell'area salta un paio di uomini e poi tira centrale, blocca Handanovic. L'Inter reagisce immediatamente all'iniziativa della Spal, liberando al tiro Brozovic dopo uno scambio di passaggi fra il croato e Cancelo, buono il tiro, altrettanto lo è la parata di Meret che mette in corner. Gli spallini non mollano, continuano a proporsi in avanti e lo fanno con un tiro di contrombalzo di Grassi che però finisce alto, questo quando siamo alla mezzora del secondo tempo, con Semplici che si gioca la carta Paloschi al posto di Schiattarella. Pochi secondi dopo l'entrata in campo della punta ex Milan, Kurtic si divora un'occasione clamorosa a due passi da Handanovic, sparando alto con il mancino. Minuto 79: rimessa laterale di Kurtic per Antenucci, cross al bacio per Paloschi che svetta su tutti, ma non trova la porta, che era vuota per un'uscita maldestra di Handanovic. Rifiata l'Inter e trova un'altra occasione in ripartenza al minuto 83, con Vecino che si allarga per liberare il destro, troppo debole però per impensierire Meret. Pareggiano i padroni di casa al novantesimo: situazione da calcio piazzato, palla messa fuori dall'Inter, Antenucci la raccoglie e la rimette dentro per Paloschi che stacca da solo al centro dell'area e fa 1-1.

La partita si conclude con un destro dalla distanza di Grassi che si impenna. L'Inter continua a non vincere, ma soprattutto a non convincere, la Spal guadagna un altro punto in rimonta in chiave salvezza.