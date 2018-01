Inter, Nagatomo passa al Galatasaray | www.twitter.com (@YoutoNagatomo5)

Yuto Nagatomo dice addio all’Inter e vola in Turchia per accasarsi al Galatasaray. Il terzino giapponese ha effettuato le visite mediche con i giallorossi e firmerà un contratto fino al 30 giugno prossimo: la formula del trasferimento è quella del prestito oneroso, senza alcun diritto od obbligo di riscatto fissato.

La conferma arriva da tutte le parti in causa, a cominciare dal club di Istanbul che comunica attraverso il suo sito ufficiale: “Il Galatasaray ha annunciato l'inizio delle trattative di trasferimento del calciatore Yuto Nagatomo. Il giocatore ha superato le visite mediche presso il Medical Park Bahcelievler Hospital”, mentre il calciatore ha affidato al suo profilo Twitter il messaggio d’addio ai colori nerazzurri: “Oggi comincio una nuova avventura: volevo ringraziare e salutare tutti. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia per 7 anni pieni di emozioni. In bocca al lupo al mister e ai miei compagni per la qualificazione in Champions League. Vi voglio tanto bene. Un abbraccio, Yuto”.

Prelevato dal Cesena il 31 gennaio 2011 – prima in prestito poi riscattato per un totale di 7 milioni di euro –, Yuto Nagatomo giunge a Milano, sponda nerazzurra, dopo un’ottima prima metà di stagione in maglia bianconera e conquista sotto la guida di Leonardo la Coppa Italia al termine di quell’annata, segnando anche due reti in campionato. Il terzino giapponese diventa uno dei punti fermi della squadra nelle successive stagioni, raggiungendo il record di presenze nel 2011-12 – 43 partite fra Serie A e Champions League – ed il record di segnature due anni dopo – 5 goal. Da lì in poi Nagatomo retrocede un po’ nelle gerarchie, complice anche i diversi cambi di allenatore ed un calo nelle prestazioni, fino a subire i fischi dei propri tifosi in alcune circostanze. Termina la sua esperienza interista con 211 gettoni ed 11 goal totali fra tutte le competizioni.