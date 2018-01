Inter: ai dettagli per Pinamonti al Sassuolo

Source photo: profilo Twitter Inter

Andrea Pinamonti potrebbe seriamente accasarsi al Sassuolo. Il talentuoso baby-attaccante dell'Inter, punto di diamante della Primavera nerazzurra ed atleta molto apprezzato da Luciano Spalletti, ha serie possibilità di trasferirsi in Emilia Romagna, cercando di strappare qualche minuto per cominciare a farsi le ossa in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, le due società sarebbero veramente ai dettagli per il ragazzo classe '99, valutato intorno agli otto milioni di euro. Ora la palla passa al Sassuolo, incaricato di trovare l'accordo con il giocatore.

Dopo ore di trattative, con la valutazione del ragazzo in crescita, il Sassuolo sembra essersi deciso ad alzare l'asticella, inserendo nella trattativa il giovane Federico Valietti. Fortemente convinta di voler scommettere sul ragazzo in futuro, l'Inter avrebbe però inserito una clausola di recompra per Pinamonti, idea che non troverebbe particolarmente seguito dalle parti del Sassuolo, incline a tenersi il ragazzo per poi cederlo al momento giusto. Difficile comunque che l'Inter accetti questa situazione, con le due parti pronte alla fumata bianca con le condizioni sopra dette.